DERNIER : « Blocus de Paris » – Quelles routes les agriculteurs français bloquent-ils vendredi ?

Depuis le week-end, les agriculteurs français bloquent les principaux axes routiers du pays, provoquant d’importantes perturbations sur les autoroutes, les rocades urbaines et les ports.

Les protestations ont également gagné en intensité – et le plus grand syndicat agricole, la FNSEA, a déclaré qu’il espérait organiser des actions dans 85 des 96 départements de France métropolitaine d’ici vendredi.

Vendredi, le syndicat a commencé à bloquer les principales routes vers Paris, augmentant ainsi la pression sur le gouvernement pour qu’il réponde à ses revendications en matière de salaires, d’impôts et de réglementation.

Confronté à sa première crise majeure, le Premier ministre Gabriel Attal devait proposer des concessions vendredi alors que les ministres s’efforcent d’empêcher le mécontentement de se propager des mois avant les élections au Parlement européen.

Le gouvernement présenterait « toute une gamme de réponses » aux doléances des agriculteurs, a déclaré le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau.

Attal devait s’exprimer vers 16h30 (15h30 GMT), le syndicat agricole FNSEA s’est donné jusqu’à 20h00 pour répondre après avoir consulté ses adhérents.

LIRE AUSSIPourquoi les agriculteurs français sont-ils si en colère ?

Publicité

Voici ce que nous savons des actions du vendredi 26 janvier.

Les informations ci-dessous sont basées sur des manifestations pré-annoncées et peuvent changer au cours de la journée. Si vous avez prévu un voyage, écoutez les stations de radio locales ou suivez votre préfecture locale sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières mises à jour.

Paris

Les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont appelé jeudi au “lancement du blocus de Paris” – il y a aussi plusieurs convois de tracteurs qui se dirigent, lentement, vers la capitale et devraient y être d’ici vendredi ou samedi.

L’action à Paris est cependant loin d’être assurée, le président des Jeunes Agriculteurs Arnaud Gaillot affirmant que “tout est sur la table”, mais le blocus de Paris doit être un dernier recours.

Les actions pourraient également dépendre des mesures annoncées par Attal vendredi.

Les syndicats de la région Paris Île-de-France ont demandé à leurs adhérents de se rassembler « sur les grands axes autour de la capitale » à partir de 14 heures. Les autoroutes A1, A15, A13, A10, A11 et A6 sont concernées, selon Actu.fr, mais les points précis de blocage ne sont pas encore connus.

Mercredi, un seul tracteur s’est rendu sur les Champs-Elysées avant d’être escorté hors de la ville par la police.

A1, A13, A15, A10, A11 et A6

Les agriculteurs déclarent qu’ils ont l’intention de bloquer toutes ces routes en région Île-de-France (Grand Paris) à partir de 14 heures vendredi, sans toutefois donner de détails précis sur l’endroit où se dérouleront les blocages.

A10

L’A10 Chamant péage, à environ 40km de Paris est bloquée vendredi matin.

Rungis

Le vaste marché alimentaire de la banlieue parisienne, source de la plupart des produits frais de la ville, pourrait également être bloqué – même si à l’heure actuelle, un seul syndicat, la Coordination rurale, plus petite mais radicale, en a parlé et a simplement déclaré que le marché était ” dans nos esprits”.

A16

L’A16 dans le nord de la France, qui donne accès à Calais, est bloquée à plusieurs endroits. Les agriculteurs qui manifestent là-bas disent que leur plan est de rouler très lentement vers Paris (environ 20 km/h) et d’éventuellement amener leur protestation dans la capitale. Ils s’attendent à arriver vendredi soir ou samedi matin.

Publicité

Il y a également eu plusieurs blocages d’accès à proximité de l’aéroport Paris Beauvais, qui pourraient se poursuivre jusqu’à vendredi.

N3

La N3 à Meaux est bloquée vendredi matin

N118

La N118 en direction de Paris est bloquée par les tracteurs vendredi matin, la circulation circule dans l’autre sens. Le blocus est proche d’Osay.

Fontainebleau

Environ 80 tracteurs sont rassemblés au rond-point de l’obélisque à Fontainebleau, il est conseillé aux conducteurs d’éviter la zone

Agen

Jusqu’à présent, la ville d’Agen, dans le sud du pays, a connu certaines des manifestations les plus tendues, avec la police anti-émeute appelée après que des agriculteurs ont déversé des déchets et brûlé des pneus devant la préfecture, au centre de la ville. On s’attend à ce que les manifestations se poursuivent vendredi.

Prix ​​pour cible de la Préfecture d’Agen : Le responsable de la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne appelle à viser les “administrations” et les “banques” pic.twitter.com/niLDvPYBlq -BFMTV (@BFMTV) 24 janvier 2024

A64 Toulouse-Bayonne

L’A64 entre Toulouse et Bayonne est désormais bloquée depuis huit jours et les manifestants affirment qu’ils n’ont pas l’intention de bouger.

Bordeaux

Les agriculteurs ont également manifesté jeudi à la préfecture de Bordeaux, déversant des remorques pleines de déchets et incendiant des bottes de foin. Les actions dans la région devraient se poursuivre.

Publicité

Hérault/Montpellier

Un blocage a été annoncé au péage Saint-Jean-de-Védas sur l’A9 dans l’Hérault vendredi matin. Les agriculteurs disent également qu’ils envisagent de manifester à la préfecture de Montpellier.

Les autorités locales affirment que la circulation sur l’A9 et dans le centre-ville devrait être très perturbée.

Grenoble

Les routes du centre-ville ont été bloquées par des tracteurs jeudi et des pneus incendiés, l’action devrait se poursuivre vendredi.

la Normandie

Il est prévu de bloquer les raffineries de pétrole en Normandie vendredi, même si tous les détails n’ont pas été fournis. Le syndicat radical CGT a annoncé que ses membres se joindraient aux agriculteurs dans leurs manifestations. Une précédente manifestation des membres de la CGT bloquant les raffineries de pétrole avait entraîné de graves pénuries dans les stations-service de toute la France.

Il n’est toutefois pas certain que les blocages se poursuivront à ce stade.

Actions répétées

Vous trouverez ci-dessous une liste des endroits qui ont été soumis à des blocages jeudi. Il est probable que de nombreuses actions se poursuivront jusqu’à vendredi. Les syndicats agricoles espèrent maintenir la pression sur les blocages existants et en ajouter de nouveaux au fil de la semaine.

A1

Blocus sur l’A1 à Seclin, au sud de Lille

A26

Blocage de l’A26 dans le Pas-de-Calais à la sortie Setques mercredi

A2

Blocus de l’A2 à Valenciennes

A25

Blocus de la zone proche de Dunkerque et de Lille

Saône-et-Loire

Trois opérations escargots depuis les villes d’Autun (le long de la D680), Moroges (le long de la E62) et Perrecy-les-Forges (le long de la E62)

A72

Blocage de l’autoroute A72 à l’intersection de La Fouillouse

RN88

Manifestation le long de la RN88 près du Puy-en-Velay

A43

Blocages au péage de Chignin le long de l’A43 en Savoie, et manifestations à Grenoble devant la Direction départementale des territoires (DDT).

Nantes

Des barrages mobiles convergent vers la préfecture de Nantes

A64

Barrages aux sorties Hastingues et Peyrehorade le long de l’A64 dans les Landes

A65

Toujours dans le sud-ouest de la France à proximité des Landes, blocage au rond-point de Caloy, à l’est de Mont-de-Marsan.

Bordeaux

Le long du périphérique de Bordeaux, blocages aux sorties 26 et 27.

A54

Perturbation à proximité des sorties 12 et 13 au Merle jeudi, dans les Bouches-du-Rhône (département de Marseille).

A51

Autoroute bloquée dans trois zones : près de Manosque, Sisteron nord, à deux péages dans les Alpes-de-Haute Provence fr

A7

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs du Vaucluse a annoncé son intention de mettre en place des barrages roulants depuis le carrefour “Orange-centre” en direction de Mornas.

A36

Barrages roulants le long de l’A36 dans les deux sens, de la sortie 5 à la sortie 3. Des perturbations étaient attendues à Vaux-les-Prés et Hautechaux-Baume.

A12

Dans le département des Yvelines, blocus roulant près de Rocquencourt, avec des tracteurs circulant à une vitesse moyenne de 13km/h.

A81

L’A81 a été interrompue lors de trois manifestations distinctes (blocages roulants et blocages) dans le département de la Mayenne.