Dernier bébé de Boris Johnson – Carrie Symonds révèle qu’elle est enceinte du deuxième enfant du couple dans un adorable post Instagram

A CONTINUÉ…

Après que M. Johnson a été élu Premier ministre en 2019, le couple a emménagé ensemble à Downing Street, ce qui en fait le premier couple non marié à emménager dans la maison historique.

Sept mois plus tard, en février 2020, ils ont annoncé qu’ils étaient fiancés et attendaient leur premier enfant.

Un peu plus de trois semaines plus tard, M. Johnson a annoncé un verrouillage à l’échelle nationale en raison de l’épidémie de coronavirus au Royaume-Uni et a confirmé qu’il avait été testé positif pour la maladie le 27 mars.

Il a été confirmé que Mme Johnson s’était également auto-isolée à l’époque, mais on ne sait pas si elle a également été testée positive. Le PM a été admis à l’hôpital le 5 avril et a été transféré aux soins intensifs un jour plus tard.

Il a été libéré le 12 avril et le fils du couple, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, est né le 29 avril.