“ Dernier avertissement ” pour les joueurs de cricket pakistanais en Nouvelle-Zélande

«Ils ont une tolérance zéro et nous ont donné un dernier avertissement. Je sais que les temps sont durs pour vous et ce n’est pas facile. Vous avez travaillé (joué) dans des circonstances similaires en Angleterre … c’est une question de respect et de crédibilité du pays. Accordez 14 jours à la Nouvelle-Zélande pour vous donner la liberté de manger au restaurant et de vous déplacer, mais veuillez vous en tenir aux protocoles complets. “