Dernier avertissement au tsunami – Craintes pour l’Alaska et Hawaï après le tremblement de terre d’une magnitude de 8,2 au large des côtes américaines

QUE SONT LES TSUNAMIS ?

Les tsunamis se produisent lorsqu’il y a un événement sous-marin quelque part dans l’océan.

Ce sera généralement un tremblement de terre (lorsque les plaques de la croûte terrestre se déplacent l’une contre l’autre) ou une éruption volcanique sous-marine.

Cette force crée un effet d’entraînement qui pousse l’eau par vagues vers l’extérieur de l’épicentre.

Tout comme avec un tremblement de terre sur terre, plus on s’éloigne de l’épicentre, moins il est ressenti.

La plupart des tremblements de terre ou des éruptions sous-marines sont suffisamment petits pour ne pas affecter le rivage, mais s’ils sont suffisamment proches ou suffisamment puissants, ils peuvent générer d’énormes vagues lorsque l’eau est poussée vers l’extérieur.

Plus la force est grande, plus les vagues qu’elle génère sont élevées et plus elles voyagent loin. Si la force est assez grande, vous obtenez un tsunami qui frappe la terre.