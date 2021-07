Dernier assassinat de Jovenel Moise – Le président d’Haïti abattu à son domicile par de mystérieux hommes armés hispanophones

Le Président d’Haïti a été abattu à son domicile, a-t-on confirmé aujourd’hui.

Jovenal Moise a été tué lors d’un raid nocturne dans sa propriété de la capitale Port-au-Prince par de mystérieux hommes armés hispanophones.

Une déclaration du Premier ministre par intérim d’Haïti, Claude Joseph, a déclaré que l’attaque meurtrière a eu lieu aux premières heures de ce matin.

« Un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et blessé mortellement le chef de l’Etat », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Première Dame d’Haïti a également été abattue mais qu’elle a survécu à l’attaque.

Il a condamné « l’acte odieux, inhumain et barbare » et a appelé au calme, ajoutant : « Toutes les mesures ont été prises pour assurer la continuité de l’Etat et protéger la Nation. La démocratie et la République l’emporteront.

