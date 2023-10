Dernier appel de l’attaque du festival en Israël – POLITICO

ASHKELON, Israël — Près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, règnent la terreur et la confusion.

Alors que POLITICO arrive sur la scène cataclysmique, les parents recherchent désespérément leurs enfants disparus et exigent des représailles contre les terroristes du Hamas qui ont perpétré un bain de sang aux proportions monstrueuses.

Israël est en état d’urgence depuis que des militants du Hamas, soutenus par l’Iran, ont quitté la bande de Gaza samedi à l’aube et ont lancé une attaque meurtrière contre des civils, faisant plus de 700 morts et 2 150 blessés parmi les Israéliens.

Il s’agit du « plus grand massacre de civils » de l’histoire israélienne, a déclaré à POLITICO le porte-parole de l’armée, Doron Spielman.

Dimanche matin, nous volons à bord d’un avion Ryanair depuis Berlin vers l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv sur l’un des rares vols commerciaux vers Israël qui n’a pas été annulé. Typiquement dynamique et animée, la ville – qui a été la cible des tirs de roquettes palestiniennes – a été transformée en ville fantôme.

En conduisant vers le sud depuis Tel Aviv en direction de la zone chaude attaquée par le Hamas, nous croisons des voitures rampant dans une chaleur accablante de près de 30 degrés dans la direction opposée à Gaza.

Les véhicules se dirigeant vers le nord sont bloqués sur plus d’une douzaine de kilomètres à un barrage de police.

À côté de la voie en direction sud, 25 chars de combat israéliens et plusieurs véhicules blindés sont stationnés de manière menaçante.

Un char de combat israélien roulant vers la frontière de Gaza à Sderot, Israël, le 8 octobre 2023 | Peter Wilke/POLITIQUE

Nous arrivons finalement dans la ville balnéaire d’Ashkelon, près de la frontière nord avec la bande de Gaza. Les blessés continuent d’affluer dimanche à midi à l’entrée des urgences de l’hôpital de Barzilai.

Un père, Yomtov, recherche son fils, Ben, qui faisait la fête avec plus de 4 000 autres personnes au festival de musique transe Tribe of Nova samedi matin lorsque les terroristes du Hamas ont ouvert le feu sur la foule en fête. tuant des centaines.

Ben a appelé son père après le début de la fusillade, explique l’homme. « Je n’ai entendu que des coups de feu, des cris et du langage arabe. Mon fils n’a rien dit.

Le contact s’est rompu, plongeant le père dans une sombre incertitude quant à savoir si son fils était encore en vie, s’il avait été enlevé à Gaza comme des dizaines d’autres, ou s’il était sur le point d’être amené ici blessé.

Le père de Ben affiche des photos de son fils disparu à l’entrée des urgences de l’hôpital Barzilai à Ashkelon, en Israël, le 8 octobre 2023 | Peter Wilke/POLITIQUE

Il y a aussi la terreur ici, à l’hôpital, qui s’en prend aux proches des jeunes toujours portés disparus. Et si, à Dieu ne plaise, nos enfants apparaissaient sur des vidéos de prises d’otages à l’intérieur de Gaza ?

Une mère pleure pour son fils disparu. « Je deviens fou! Sauvons nos enfants ! Elle estime que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devrait rayer Gaza de la carte. «Je veux que mon enfant revienne!»

À l’heure actuelle, l’énormité du bilan des morts n’est pas encore publique. Mais plus tard dimanche, l’ampleur catastrophique du massacre apparaît. ZAKA, une organisation de secours bénévole israélienne, a jusqu’à présent récupéré plus de 250 cadavres sur le site du festival, a déclaré son porte-parole. dit Médias israéliens.

Pendant que des proches anxieux attendent devant les urgences d’Ashkelon, à seulement 10 kilomètres de là, les premiers chars de combat israéliens roulent vers la petite ville de Sderot, juste à la frontière de Gaza.

À Ashkelon comme à Sderot, des voitures stationnent au bord de la route, criblées d’impacts de balles. Une Toyota appartenant à l’un des terroristes est emportée, des éclaboussures de sang décorant l’arrière du camion.

Sderot a été l’une des premières villes dans lesquelles le Hamas est entré en camionnette samedi matin pour tirer sans discernement sur les civils. Un survivant, qui a souhaité rester anonyme, estime à POLITICO qu’il a fallu quatre heures aux premières forces de sécurité israéliennes pour arriver sur les lieux.

L’armée israélienne a finalement repris le contrôle du commissariat local dimanche matin en démolissant l’ensemble du bâtiment, après que les terroristes s’y étaient barricadés quelques heures auparavant.

Le commissariat de police détruit à Sderot, Israël, le 8 octobre 2023 | Peter Wilke/POLITIQUE

Le maire de Sderot, Alon Davidi, se tient à côté de mares de sang séché devant le bâtiment détruit.

Lorsque les terroristes sont venus tuer dans sa ville, il n’était pas là au début, mais il est arrivé plus tard avec les forces de sécurité. Au moment où nous parlons, les tirs de roquettes de l’armée israélienne sur Gaza se font entendre en arrière-plan. « Nous devons les frapper fort », exige Davidi.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Spielman, a refusé de garantir qu’il n’y avait plus de terroristes à Sderot, mais seulement que leurs forces avaient repris le contrôle de la ville.

Dimanche également, des alarmes de roquettes répétées retentissent à Sderot. On entend le bruit sourd du système de défense aérienne israélien Iron Dome, qui vient d’intercepter un missile.

Mais dimanche soir, les médias israéliens font état d’une autre infiltration terroriste présumée à l’intérieur de la ville.

L’armée a peut-être repris le contrôle, mais la sécurité n’a pas encore été rétablie ici.