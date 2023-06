Dernier appel concernant la participation des athlètes russes et biélorusses à Paris 2024 avec le CIO

Les préparatifs des Jeux olympiques de l’année prochaine et la participation de contingents russes et biélorusses à Paris 2024 ont été les principaux sujets de discussion lorsque le Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a rencontré le président français Emmanuel Macron.

Alors que les deux dirigeants ont exprimé leur plein soutien au comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, ils ont également réaffirmé que la décision concernant la participation des athlètes russes et biélorusses sera laissée au CIO, à prendre à une date ultérieure.

Le président du CIO, Thomas Bach, a été reçu jeudi par le président français Emmanuel Macron à l’Elysée à Paris.

Les deux dirigeants ont évoqué les préparatifs des JO de Paris 2024, qui se déroulent extrêmement bien. Le président Bach et le président Macron ont exprimé leur plein soutien au comité d’organisation et à son président, le champion olympique Tony Estanguet, qui ont également assisté à la réunion, a fait savoir le CIO dans un communiqué jeudi soir.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront les Jeux d’une nouvelle ère, prenant pleinement en compte les réformes de l’Agenda olympique 2020 et de l’Agenda olympique 2020+5. »

« Le slogan ‘grand ouvert’ des Jeux prendra pleinement vie lors de ces Jeux. Paris 2024 seront les Jeux Olympiques les plus inclusifs, les Jeux Olympiques les plus urbains, les Jeux Olympiques les plus jeunes, les Jeux Olympiques les plus durables et les Jeux Olympiques les plus équilibrés entre les sexes de l’histoire, avec une parité totale d’athlètes féminins et masculins », a déclaré le CIO. .

Le président Bach a remercié le président Macron pour la récente déclaration au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, concernant l’autonomie du sport et les conditions de participation des athlètes avec un passeport russe ou biélorusse, conformément aux recommandations respectives du CIO.

« En outre, ils ont réaffirmé que la décision sur la participation de ces athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sera prise par le CIO en temps opportun et qu’ils continueront également à coopérer à cet égard », a indiqué le CIO.

Le CIO a actuellement suspendu la Russie et la Biélorussie du mouvement olympique à cause de la guerre en Ukraine. Des sportifs russes et biélorusses ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 sous le drapeau du CIO. Pour l’instant, le CIO n’a pas levé la suspension des deux Comités Nationaux Olympiques mais autorisera les participants des deux pays en tant que neutres.

