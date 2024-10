Dernier appel à 4 heures du matin en Californie ? Le gouverneur dit oui pour un club privé dans la nouvelle arène des LA Clippers

SACRAMENTO, Californie — Le dernier appel pour prendre un verre a lieu à 2 heures du matin en Californie, mais l’État va bientôt prévoir une exception pour permettre que de l’alcool soit servi jusqu’à 4 heures du matin dans un club privé réservé aux membres situé à la nouvelle arène ultramoderne des Los Angeles Clippers.

La nouvelle loi signée par le gouverneur Gavin Newsom ce week-end permettra à environ 100 membres du club de se voir servir du vin, de la bière et d’autres boissons alcoolisées jusqu’à 4 heures du matin dans des suites privées à l’intérieur de l’Intuit Dome après les matchs et les concerts.

Il était sponsorisé par un groupe appartenant à Steve Ballmer, l’actuel propriétaire des Clippers et ancien PDG de Microsoft. Ballmer a financé l’Intuit Dome et sa femme, Connie Ballmer, a dirigé la campagne de Newsom. 1 million de dollars en 2021 pour aider à lutter contre une élection de révocation contre le gouverneur. Le groupe détenu par Steve Ballmer a également dépensé environ 220 000 dollars cette année pour influencer les législateurs sur la législation, entre autres propositions, selon des rapports de lobbying.

La mesure a suscité des critiques de la part de certains, y compris des experts en éthique, pour avoir accordé une exception au bénéfice d’un membre de la famille d’un donateur majeur de la campagne.

« Cela va certainement devenir un problème pour ses adversaires et ses critiques de souligner le fait qu’il semblait accorder une faveur particulière à un riche propriétaire de franchise sportive, à ses installations et à ses riches fans », a déclaré John Pelissero, directeur de l’éthique gouvernementale à Université de Santa Clara. « Ça n’a tout simplement pas l’air bien. »

La porte-parole de Newsom, Izzy Gardon, a déclaré que « les décisions du gouverneur en matière de législation sont prises uniquement sur les mérites de chaque projet de loi ».

Ce n’est pas la première fois que le gouverneur est confronté à des réactions négatives pour avoir prévu des exceptions pour quelques privilégiés. Il a été fustigé pour avoir assisté une fête d’anniversaire en 2020 au restaurant cher French Laundry dans la région viticole au nord de San Francisco, enfreignant les règles mêmes qu’il a prêchées au public pour ralentir la propagation du coronavirus pendant la pandémie.

La nouvelle loi californienne autorisant l’exception pour les membres des clubs privés intervient après que les législateurs californiens ont passé des années sans succès à faire pression pour prolonger le dernier appel pour un verre dans quelques villes. Plusieurs États, dont New York et le Tennessee, ont déjà adopté des lois prolongeant les heures de service au-delà de 2 heures du matin.

« S’ils pensent qu’ouvrir des salles et boire jusqu’à 4 heures du matin est bon pour des groupes exclusifs, alors cela devrait l’être pour tout le monde, et mon argument est que ce n’est bon pour personne », a déclaré le sénateur républicain Kelly Seyarto. en août de la mesure.

Les représentants travaillant pour Steve Ballmer n’ont pas immédiatement répondu aux appels concernant la nouvelle loi et son influence potentielle.

L’arène située à Inglewood, à 19 kilomètres de l’ancienne arène de l’équipe au centre-ville de Los Angeles, a officiellement ouvert ses portes en août avec 18 000 places. Il devrait accueillir le All-Star Game de 2026 et servir de site de basket-ball pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028.

Les partisans de la nouvelle loi californienne ont déclaré qu’il s’agissait d’un programme pilote qui stimulerait l’économie locale et attirerait davantage de visiteurs dans le centre de divertissement de la ville d’Inglewood, qui abrite plusieurs lieux emblématiques, dont le stade SoFi des Rams, le Forum et maintenant le nouvel Intuit. Dôme. En vertu de la loi, l’exception expirera en janvier 2030 et la nouvelle règle du dernier appel doit encore être approuvée par la ville. Les opposants craignent que les nouvelles heures de dernier appel conduisent à davantage de conduite en état d’ébriété et favorisent la consommation excessive d’alcool.

Dans un message de signature, Newsom a également déclaré qu’il ordonnerait à la California Highway Patrol de travailler avec la police locale pour surveiller les incidents de conduite en état d’ébriété dans la région et de rendre compte des conclusions aux législateurs pour un examen plus approfondi.

« Je reste conscient des risques potentiels pour la sécurité publique posés par l’extension des heures de service des boissons alcoolisées, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la conduite sous influence, des accidents et des décès liés », a déclaré Newsom.