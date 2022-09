Dernier adieu aux funérailles de la reine

LONDRES –

La Grande-Bretagne et le monde ont dit un dernier adieu à la reine Elizabeth II lors de funérailles d’État lundi qui ont attiré des présidents et des rois, des princes et des premiers ministres – et des foules qui se sont massées dans les rues de Londres pour honorer un monarque dont le règne de 70 ans a défini un âge .

Une journée remplie d’événements à Londres et à Windsor a commencé tôt lorsque les portes de Westminster Hall, vieux de 900 ans, ont été fermées aux personnes en deuil après que des centaines de milliers de personnes se soient déposées devant son cercueil drapé de drapeau. Beaucoup avaient fait la queue pendant des heures, y compris pendant des nuits froides, pour assister à la mise en état dans une effusion de chagrin et de respect collectifs.

“J’avais l’impression que je devais venir rendre un dernier hommage à notre majestueuse reine. Elle a tant fait pour nous et juste un petit merci vraiment du peuple”, a déclaré Tracy Dobson, qui était parmi les dernières à rejoindre la ligne. .

Dans un pays connu pour le faste et l’apparat, les premières funérailles d’État depuis celles de Winston Churchill ont été remplies de spectacle : 142 marins de la Royal Navy ont tiré le chariot de canon transportant le cercueil d’Elizabeth jusqu’à l’abbaye de Westminster, avec le roi Charles III et ses fils, les princes William et Harry, marchant derrière pendant que les joueurs de cornemuse jouaient. Les porteurs ont transporté le cercueil dans l’abbaye, où environ 2 000 personnes allant des dirigeants mondiaux aux agents de santé se sont rassemblées pour la pleurer. Avant le service, une cloche a sonné 96 fois – une fois par minute pour chaque année de sa vie.

“Ici, où la reine Elizabeth a été mariée et couronnée, nous nous réunissons de partout au pays, du Commonwealth et des nations du monde, pour pleurer notre perte, pour nous souvenir de sa longue vie de service désintéressé et avec une confiance certaine pour s’engager à la merci de Dieu notre créateur et rédempteur », a déclaré le doyen de l’abbaye médiévale, David Hoyle, aux personnes en deuil, à l’ouverture des funérailles.

Elle s’est terminée par deux minutes de silence observées à travers le Royaume-Uni. Les participants ont ensuite entonné l’hymne national.

Lundi a été déclaré jour férié en l’honneur d’Elizabeth, décédée le 8 septembre – et des centaines de milliers de personnes sont descendues dans le centre de Londres pour participer à ce moment historique. Bien avant le début du service, les autorités de la ville ont déclaré que les zones d’observation le long du parcours du cortège funéraire étaient pleines.

Des millions d’autres devaient écouter les funérailles en direct à la télévision, et les foules ont afflué dans les parcs et les espaces publics à travers le Royaume-Uni pour les regarder sur des écrans. L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a noté lors des funérailles que “peu de dirigeants reçoivent l’effusion d’amour que nous avons vue” pour Elizabeth.

La veille au soir, Charles a adressé un message de remerciements aux personnes au Royaume-Uni et dans le monde, affirmant que lui et sa femme Camilla, la reine consort, avaient été “ému au-delà de toute mesure” par le grand nombre de personnes qui se sont rendues à rendre hommage à la reine.

Après les funérailles, le cercueil – entouré par des unités des forces armées en uniforme et des membres de sa famille – sera amené dans les rues de la capitale jusqu’à Wellington Arch, près de Hyde Park.

Là, il sera placé dans un corbillard pour être conduit au château de Windsor – où Elizabeth a passé une grande partie de son temps – pour une autre procession avant un service d’incarcération dans la chapelle Saint-Georges. Elle sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, lors d’un service familial privé.

Le président américain Joe Biden était parmi les dirigeants à rendre hommage au cercueil de la reine dimanche alors que des milliers de policiers, des centaines de soldats britanniques et une armée de fonctionnaires effectuaient les derniers préparatifs pour les funérailles.

Biden a qualifié la reine Elizabeth II de “décente” et d'”honorable” et de “tout au sujet du service” en signant le livre de condoléances, affirmant que son cœur allait à la famille royale.

Les gens de toute la Grande-Bretagne ont fait une pause pour une minute de silence à 20 heures dimanche à la mémoire du seul monarque que la plupart aient jamais connu. À Westminster Hall, le flux constant de personnes en deuil s’est arrêté pendant 60 secondes pendant que les gens observaient la minute de réflexion dans un profond silence.

À Windsor, la pluie a commencé à tomber alors que la foule se taisait pour le moment de réflexion. Certains ont campé la nuit à l’extérieur du château afin de réserver les meilleurs endroits pour voir le cercueil de la reine.

Jilly Fitzgerald, qui était à Windsor, a déclaré qu’il y avait un sentiment de communauté parmi les personnes en deuil alors qu’elles se préparaient à attendre des heures pour voir la procession portant le cercueil de la reine.

“C’est bien d’être avec toutes les personnes qui ressentent la même chose. C’est comme une grande famille parce que tout le monde sent que ΓǪ la reine faisait partie de sa famille”, a-t-elle déclaré.

——



Les journalistes d’Associated Press Sylvia Hui, Samya Kullab et David Keyton ont contribué à ce rapport.