Derna, touchée par les inondations en Libye, se débat avec des cadavres, laissant 38 640 personnes déplacées

Les habitants et les secouristes de la ville libyenne dévastée de Derna avaient du mal à faire face aux milliers de cadavres échoués ou en décomposition sous les décombres, après une inondation qui a détruit des bâtiments et emporté les gens vers la mer.

L’Organisation mondiale de la santé et d’autres groupes humanitaires ont appelé les autorités libyennes à cesser d’enterrer les victimes des inondations dans des fosses communes, affirmant que celles-ci pourraient entraîner une détresse mentale à long terme pour les familles ou pourraient entraîner des risques pour la santé si elles se trouvaient à proximité de l’eau.

Les agences humanitaires ont pris la parole après qu’un rapport de l’ONU a montré que plus de 1 000 personnes avaient été enterrées de cette manière depuis que la Libye, un pays divisé par une décennie de conflit et de chaos politique, a été frappée dimanche par des pluies torrentielles provenant d’une tempête méditerranéenne.

Des milliers de personnes ont été tuées et des milliers d’autres sont portées disparues.

« Des corps jonchent les rues, reviennent sur le rivage et sont enterrés sous les bâtiments effondrés et les débris. En seulement deux heures, un de mes collègues a dénombré plus de 200 corps sur la plage près de Derna », a déclaré Bilal Sablouh, responsable régional de la médecine légale du CICR pour l’Afrique, lors d’un point de presse à Genève.

Une vue montre des personnes inspectant les zones endommagées, à la suite des inondations à Derna, en Libye, le 14 septembre 2023 (crédit : REUTERS)

Des pans entiers de Derna, le point central des destructions dans l’est de la Libye, ont été détruits lorsque les eaux pluviales ont balayé le lit d’une rivière habituellement asséché, détruit deux barrages au-dessus de la ville et détruit des bâtiments entiers pendant que des familles dormaient.

La mission de l’Organisation internationale pour les migrations en Libye a déclaré vendredi que plus de 5 000 personnes étaient présumées mortes, avec 3 922 décès enregistrés dans les hôpitaux et plus de 38 640 personnes déplacées dans la région du nord-est frappée par les inondations.

Le nombre de morts pourrait être bien plus élevé, selon les autorités.

« Nous devrions avoir peur d’une épidémie », a déclaré Nouri Mohamed, 60 ans, dans une boulangerie qui offrait gratuitement des pains pour aider la communauté brisée de Derna. « Il y a encore des corps sous terre… Maintenant, il y a des cadavres qui commencent à sentir mauvais. »

L’agence de santé des Nations Unies, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a appelé à une meilleure gestion des enterrements.

« Nous exhortons les autorités des communautés touchées par la tragédie à ne pas se précipiter dans des enterrements ou des crémations massives », a déclaré Kazunobu Kojima, médecin responsable de la biosûreté et de la biosécurité au sein du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, dans le communiqué.

Le communiqué appelle à des tombes individuelles délimitées et documentées, affirmant que des enterrements précipités pourraient entraîner une angoisse mentale pour les familles ainsi que des problèmes sociaux et juridiques.

Les corps des victimes de traumatismes causés par des catastrophes naturelles ne constituent « presque jamais » une menace pour la santé, a-t-il ajouté, à moins qu’ils ne se trouvent dans ou à proximité de réserves d’eau douce, car les cadavres peuvent laisser échapper des excréments.

Faire face aux morts

Le rapport de l’ONU publié jeudi indique que plus de 1 000 corps à Derna et plus de 100 à Al Bayda, une autre ville côtière touchée par des inondations, ont été enterrés dans des fosses communes.

Le CICR a envoyé vendredi un vol cargo à Benghazi, la plus grande ville de l’est de la Libye, avec 5 000 sacs mortuaires. D’autres aides arrivent également de l’étranger.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui dispose d’une équipe de 100 personnes en Libye, a déclaré que la gestion des cadavres était la préoccupation la plus urgente.

« Mon équipe m’a dit qu’il y avait des fosses communes sur lesquelles les secouristes lançaient des appels : ‘Ne nous apportez pas de nourriture, ne nous apportez pas d’eau, apportez-nous des sacs mortuaires' », a déclaré Ahmed Bayram du NRC.

Certains habitants étaient frustrés de constater que les autorités fragmentées du pays n’agissaient pas plus rapidement pour apporter leur aide.

« L’État ne nous sert à rien », a déclaré Saad Rajab Mohamed al-Hasi, un agent de sécurité de 50 ans qui vit à Susah, une ville située à environ 60 km (38 miles) qui a également été endommagée par les inondations. «Maintenant, je suis dans la rue avec mes enfants et ma femme.»

Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré lors du point de presse de Genève que la Libye avait besoin d’équipements pour retrouver les personnes piégées dans la boue et les bâtiments endommagés après les inondations, ainsi que de soins de santé primaires pour prévenir une épidémie de choléra parmi les survivants.

« Les domaines prioritaires sont les abris, la nourriture et les soins médicaux primaires, en raison des inquiétudes liées au choléra et au manque d’eau potable », a déclaré Griffiths.