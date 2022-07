Dermot Smyth de Marist prêt à prendre la relève en tant que quart partant – Shaw Local

Dermot Smyth est prêt à prendre la relève au poste de quart-arrière pour Marist.

Après avoir passé les deux dernières saisons en tant que substitut et quart-arrière éclaireur, l’aîné montrera ce qu’il a appris et deviendra l’un des leaders offensifs des RedHawks.

« Il est très, très talentueux », a déclaré l’entraîneur-chef Ron Dawczak. “C’est un gars qui donne l’exemple, c’est l’un des travailleurs les plus acharnés, livre pour livre, l’un de nos joueurs les plus forts. Le travail qu’il a fait en tant que quart-arrière de notre équipe de dépisteurs se voit vraiment alors qu’il prend les rênes de l’attaque.

Smyth prend la relève après que Dontrell Jackson Jr. a obtenu son diplôme et fait maintenant partie du programme Coast Carolina. Jackson avait passé une partie des trois dernières saisons au poste de quart-arrière et avait terminé la saison dernière avec 2 310 verges par la passe et 27 touchés, ainsi que 473 verges au sol et trois touchés.

Jackson a remporté les honneurs All-State de la CCL / ESCC Blue All-Conference et de l’Illinois High School Football Coaches Association 8A.

Smyth a passé la majeure partie de la saison dernière au poste de receveur large et a terminé quatrième de l’équipe avec 22 réceptions pour 281 verges et deux touchés. Le senior a complété six passes l’an dernier sur huit tentatives pour 35 verges, un touché et une interception.

Smyth a passé la majeure partie des deux dernières saisons à apprendre le livre de jeu et à observer comment Jackson abordait différentes situations. Il a affronté la défense difficile de Marist tous les jours en tant que quart-arrière de l’équipe de scouts et est maintenant prêt à passer à l’étape suivante.

“Je dois assumer un plus grand rôle de leadership cette année, juste être plus fort”, a déclaré Smyth. “Cela a été un peu un changement, mais je fais de mon mieux pour être le meilleur leader possible.”

Smyth aura un gros receveur principal comme cible principale cette saison dans le senior Ryan Sims. L’engagement de Miami (Ohio) a joué avec Smyth depuis que les deux sont arrivés à Marist en tant qu’étudiants de première année et leur familiarité l’un avec l’autre aidera le nouveau quart-arrière tout au long de la saison.

Le receveur large senior Mike Donegan a impressionné par ses parcours au camp et Smyth pense qu’il a construit une relation solide avec son équipe.

“C’est une chose énorme”, a déclaré Sims. “Chaque fois que je sors sur le terrain et qu’ils nous donnent un jeu, je sais ce qu’il veut que je fasse et quand je le fais et qu’il le livre exactement là où il a dit qu’il allait le livrer, c’est une bonne chose d’avoir ça lien.”

Smyth est prêt à commencer la saison contre Glenbard West le 27 août. Il veut toujours travailler sur quelques répétitions au cours du mois prochain avant que les RedHawks ne commencent la saison, mais il est prêt pour son moment et fait confiance à ses coéquipiers pour mener l’attaque à un course profonde en séries éliminatoires.

“Je leur fais confiance à 100%”, a déclaré Smyth. “Je sais qu’ils vont s’ouvrir et nous serons bons.”