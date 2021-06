DERMOT O’Leary a été pressenti » pour être le successeur de Phillip Schofield » s’il quitte This Morning.

Le présentateur de 48 ans a été un succès retentissant auprès des téléspectateurs de l’émission de jour ITV, qu’il anime avec Alison Hammond le vendredi.

Dermot a été vivement pressenti pour remplacer Phil s’il partait ce matin[/caption]

Dermot aurait été considéré comme le remplaçant parfait de Phillip, 59 ans, et aurait été choisi par les producteurs pour être son « soutien » en cas de démission, selon des sources.

Phil et Holly Willoughby ont animé l’émission ensemble pendant 11 ans.

Le miroir a écrit: « Bien que Phillip ait une excellente relation avec sa co-présentatrice Holly Willoughby, à la fois à l’écran et en dehors, on espère que Dermot pourrait également avoir cette étincelle s’il devait remplacer Phillip.

« Ce qui semble certain, c’est que les patrons de This Morning voient un avenir à long terme pour Dermot avec l’émission et qu’il pourrait bientôt présenter plus de jours que l’émission du vendredi qu’il fait actuellement. »

Phil est devenu un nom familier sur This Morning[/caption]

Phil et Holly ont hébergé ensemble pendant 11 ans[/caption]

Dermot et Alison ont remplacé Ruth Langsford et Eamonn Holmes plus tôt cette année.

Mettre le duo dans le siège des hôtes de This Morning s’est avéré un énorme succès pour ITV.

Leurs notes étaient supérieures de 44% à celles de leurs prédécesseurs Ruth Langsford et Eamonn Holmes en janvier.

La première émission des présentateurs le vendredi 8 janvier a attiré 1,41 million de téléspectateurs, 200 000 de plus que l’écoute du dernier épisode d’Eamonn et Ruth en décembre.





C’est une énorme augmentation de 44% et 21% de part d’audience.

Ruth et Eamonn n’ont pas signé avec un gémissement, réussissant à remporter 23% du public pour leurs derniers spectacles.

Ce fut un début réussi pour le nouveau couple, les téléspectateurs qualifiant Alison de «meilleure animatrice de tous les temps» du programme.

Alison et Dermot ont impressionné lorsqu’ils ont été réunis pour accueillir l’été dernier et ont été un succès depuis.