Dermot O’Leary remplacé ce matin alors que les patrons apportent un nouvel hôte aux côtés d’Alison Hammond

DERMOT O’Leary doit être remplacé ce matin pendant deux jours consécutifs.

Dans un autre remaniement à la suite du départ soudain de Phillip Schofield, l’animateur du vendredi sera hors écran mercredi et jeudi cette semaine.

Rex

Rex

Craig Doyle prendra le relais aux côtés d’Alison Hammond alors que Dermot prend le temps de célébrer son 50e anniversaire.

Une source a déclaré au Sun: «Craig a été amené à couvrir Dermot pendant une semaine de bouleversements pour les téléspectateurs.

« Il est apprécié des patrons et on lui fait confiance pour être une main ferme aux côtés d’Alison. »

Dermot avait été recruté à la dernière minute pour présenter cette semaine, mais avait déjà prévu de s’absenter du travail pour l’occasion spéciale.

Il a été surpris avec un gâteau d’anniversaire et des fleurs alors que des confettis pleuvaient sur le studio à la fin de l’épisode de mardi.

Il a beaucoup à célébrer étant donné qu’il a été remplacé comme favori dans la course pour remplacer Phillip aux côtés de Holly Willoughby.

Notre initié a ajouté: « Dermot est le favori pour présenter This Morning du lundi au jeudi, mais Craig est en passe de devenir un habitué de l’émission en tant qu’animateur du vendredi. »

Après la sortie abrupte de Phillip, ITV s’est empressé de planifier avec qui Holly sera l’hôte à son retour après une pause de deux semaines.

Les bookmakers disent que le favori de Dermot est son nouvel acolyte avec une cote de 4/6.

Casinos En Linge a Alison à 4/1 de chances de remplacer Phillip, Rylan et Rochelle suivant de près.

Dévasté, Phillip dit qu’il est « complètement brisé » par sa hache.

Alison et Dermot lui ont rendu hommage lors de l’émission de lundi avec une déclaration de 30 secondes.

Holly a écrit sur Instagram que « le canapé ne sera plus le même sans lui ».

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « La décision de Phillip Schofield de se retirer de This Morning était (comme sa déclaration l’a clairement indiqué) une décision convenue entre Phillip et ITV. »

TVI

Craig Doyle interviendra aux côtés d’Alison pour les spectacles de mercredi et jeudi[/caption] TVI

Phillip Schofield et Holly Willoughby ne présenteront plus This Morning ensemble[/caption]