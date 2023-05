Dermot O’Leary favori pour remplacer Phillip Schofield pour de bon alors que la « famille » de This Morning intervient pour co-vedette avec Holly

DERMOT O’Leary est le favori pour remplacer définitivement Phillip Schofield, alors que la « famille » This Morning intervient pour co-vedette avec Holly Willoughby.

Le présentateur, 61 ans, a annoncé qu’il quittait l’émission de jour d’ITV « avec effet immédiat ».

Phil et Holly ont vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Et The Sun a révélé que Phillip avait fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Et maintenant, il semble que Dermot, 49 ans, soit le favori pour remplacer Phillip.

Dermot est déjà un présentateur régulier de This Morning, aux côtés d’Alison Hammond.

Dermot est le favori 4/5 pour remplacer Phillip, selon BettingSites.co.uk.

Derrière Dermot se trouve Rochelle Humes, Joel Dommett et Alison Hammond, selon les bookmakers.

Suite à sa déclaration, Holly, 42 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour remercier Phillip pour ses « connaissances et son humour ».

Elle a ajouté que le canapé This Morning « ne ressentira pas la même chose sans lui ».

Et malgré les chances que Dermot remplace Phillip, certains fans pensent que ce sera Alison Hammond.

L’un d’eux a déclaré: « Alison Hammond serait la meilleure remplaçante pour Schofield. »

Un deuxième a commenté: «Holly sera bien meilleure seule en présentant avec d’autres membres de l’équipe! Si ce n’était pas pour elle et Alison Hammond, les gens se seraient éteints il y a longtemps.

« Alison Hammond devrait prendre le relais de This Morning, qui est avec moi », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a déclaré: « Alison et Holly travailleraient si bien ensemble honnêtement. »

Pendant ce temps, le diffuseur ITV a publié une déclaration détaillant qui prendra la place du présentateur après que Phil ait fait l’annonce choc.

« Après plus de 20 ans sur le canapé This Morning, Phillip Schofield s’est retiré de l’émission matinale phare d’ITV après avoir présenté son dernier épisode le jeudi 18 mai », ont-ils écrit.

«Ayant co-animé l’émission primée à plusieurs reprises pendant deux décennies, Phillip continuera à présenter des émissions aux heures de pointe pour ITV, notamment The British Soap Wards le mois prochain et une nouvelle série aux heures de grande écoute.

« Holly Willoughby restera sur This Morning et co-présentera avec des membres de la famille This Morning. »

