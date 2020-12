Dermot O’Leary et Joanna Page s’associent pour présenter une toute nouvelle émission télévisée qui est présentée comme «Top Gear for pets».

L’animateur de X Factor, âgé de 47 ans, et l’actrice de Gavin & Stacey, âgée de 43 ans, animeront une nouvelle émission d’ITV intitulée The Pets Show.

Le format verra Dermot et Joanna rencontrer une série de stars célèbres et leurs animaux de compagnie – tandis que les membres du public seront également accueillis dans l’émission avec leurs propres chiens, chats et autres animaux de compagnie.

Les rapports indiquent que la série se déroulera à la fois sur place et en studio et on espère que la série sera populaire auprès des téléspectateurs familiaux et comblera le vide laissé par The X Factor, qui est dans l’air depuis l’année dernière.







(Image: Adam Gerrard / Daily Mirror)



Une source a déclaré au Sun: «Nous sommes une nation d’amoureux des animaux et avec I’m A Celeb over et The X Factor actuellement sur la glace, quoi de mieux qu’un spectacle mettant en vedette des célébrités – mais où les animaux sont le vrai talent?

«L’émission pourrait présenter tout, du propriétaire d’un animal célèbre ayant besoin de conseils de formation aux nouvelles fonctionnalités de gadget.

«Mais plutôt comme un spectacle de talents, il semble également prêt à présenter des chiens dansants et des animaux de compagnie montrant leurs compétences sur des parcours d’agilité.







(Image: WireImage)



«À une époque où nous passons tous plus de temps à la maison, c’est une émission délibérément amusante, légère mais rapide que toute la famille peut regarder, animaux de compagnie compris.

La série est réalisée par ITV Entertainment, qui propose déjà une gamme de spectacles de talents, notammentBritain’s Got Talent et The X Factor.

La semaine dernière, des rapports ont révélé que The X Factor ne sera pas de retour sur les écrans avant 2022 au plus tôt.

Une source télévisée a expliqué jeudi dernier: «ITV a décidé que l’année prochaine ne serait tout simplement pas réalisable pour X Factor.

«Il n’est plus diffusé depuis 2019 maintenant et ce sera 2022 au plus tôt, de manière réaliste, avant son retour.

«Ils disent que l’absence rend le cœur plus affectueux, alors j’espère que cette pause prolongée fera exactement cela.»

À son apogée, The X Factor attirerait plus de 20 millions de téléspectateurs – mais l’année dernière, il a subi ses plus faibles cotes d’écoute avec moins de 3 millions de téléspectateurs.