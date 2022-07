DERMOT O’Leary et Alison Hammond ont annoncé qu’ils prendraient tous les deux une pause de This Morning.

Le duo prendra du temps pour profiter d’une pause bien méritée – voici tout ce que vous devez savoir sur leur amitié à la fois sur et hors antenne.

Dermot O’Leary et Alison Hammond sont-ils amis ?

Le duo présentateur a riposté aux rumeurs d’une querelle dans les coulisses – This Morning insiste sur le fait qu’ils ont développé une solide amitié pendant leur passage au programme.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le duo avait du mal à “s’entendre” et se “chamaillait” à la fois sur et hors des ondes.

Cependant, les patrons d’ITV disent que c’est en fait faux et que le couple est en fait de bons amis.

Dans une déclaration d’ITV, un porte-parole a déclaré Metro.co.uk: “Malgré les défis de démarrer leur partenariat à l’écran pendant une pandémie, Alison et Dermot ont développé une solide amitié et leur chimie s’est avérée un succès d’audience.

“Depuis la fin de la pandémie, le couple peut maintenant profiter de socialiser ensemble après l’émission et a également apprécié de passer du temps avec les familles de l’autre.”

Quand Dermot O’Leary et Alison Hammond ont-ils commencé à travailler ensemble sur This Morning ?

Les co-animateurs ont été réunis au début de la pandémie – après que les patrons d’ITV ont pris la décision de remplacer les hôtes Ruth Langsford et Eamonn Holmes le vendredi matin.

Au début de leur parcours de co-hébergement, le couple a dû faire face à un certain nombre de défis – en raison des restrictions de la pandémie.





Dermot et Alison ne pouvaient pas répéter ou travailler sur leur relation avant les émissions du vendredi matin – ce qui signifiait qu’il leur fallait deux mois pour se sentir à l’aise l’un avec l’autre.

Cependant, le couple a maintenant établi une relation dans laquelle ils peuvent plaisanter et se moquer l’un de l’autre – le tout de manière ludique bien sûr.

À quelles autres émissions télévisées Dermot O’Leary a-t-il participé?

Dermot a eu ce qui ne peut être décrit que comme une carrière réussie dans l’industrie de la télévision – apparaissant dans un certain nombre d’émissions sur un certain nombre de chaînes de diffusion.

Le diffuseur a présenté un certain nombre d’émissions de télévision populaires pour ITV, notamment The X Factor, les National Television Awards et Soccer Aid.

Pendant sept ans, il était le visage familier que nous avons vu lors de l’écoute de l’émission désormais annulée de Channel 4 – Big Brother.

Et il est également apparu sur un certain nombre de titres de la BBC, notamment Comic Relief, Sport Relief, Question Time, Children in Need et The Getaway Car.

À quelles autres émissions de télévision Alison Hammond a-t-elle participé?

Comme son co-animateur, Hammond est apparu dans de nombreux programmes télévisés, notamment Celebrity Fit Club, Célébrités sous pression et Little Star de Big Star.

Elle est également apparue sur Celebrity Stars in Their Eyes où elle a joué le rôle de Nina Simone.

En 2014, Hammond a pris à la fois la cuisine et la scène – après être apparu sur Celebrity MasterChef et Strictly Come Dancing.

Vous pouvez également reconnaître le présentateur en tant que panéliste sur Loose Women d’ITV.

Qu’est-ce que Dermot O’Leary et Alison Hammond ont dit l’un sur l’autre ?

En mai 2021, Hammond est apparue sur Lorraine – où elle a décrit sa relation de travail avec Dermot comme “un peu comme un mariage arrangé”.

Alison a ensuite révélé que le duo d’hôtes s’était assis et s’était parlé honnêtement de leurs habitudes de présentation.

“Nous nous sommes dit ce que nous n’aimions pas, nous avons été si honnêtes et je pense que c’est pourquoi cela a fonctionné”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons eu quelques conversations privées et nous avons dit que je n’aimais pas ça chez toi, eh bien je n’aime pas ça quand tu fais ça.

“C’étaient de très petites choses, mais le fait que nous ayons été honnêtes et que nous ayons pu nous parler, je pense que c’est pour ça que ça a marché. Je te fais confiance maintenant.

Le co-animateur Dermot a également convenu et a précisé que ce n’était pas que la paire n’avait pas réussi à s’entendre, mais il a plutôt dit: «C’était plutôt, oh je ne savais pas que tu allais faire ça et ça m’a jeté.

“Dès que vous avez cette honnêteté, maintenant je peux vous parler comme je parle à ma femme.”

Alison et Dermot devraient être remplacés par Josie Gibson – qui est déjà un succès auprès des téléspectateurs de l’émission du matin.