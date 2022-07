Dermot O’Leary de ce matin souffre d’une erreur embarrassante alors que la fonte de la sucette glacée coule sur son pantalon

Dermot O’Leary de CE matin a subi une erreur embarrassante aujourd’hui lorsque de la sucette glacée fondante a coulé sur son pantalon.

La star de la télévision a dévoré la collation rafraîchissante tout en montrant aux téléspectateurs comment faire de délicieuses sucettes à la maison pendant la canicule au Royaume-Uni.

Dermot, 49 ans, avait l’air pimpant dans un pantalon bleu marine et une chemise kaki, et a failli subir un dysfonctionnement de sa garde-robe en testant les friandises.

Un Dermot excité a plongé directement dans la sélection de sucettes, optant pour un Calippo fait maison qui était resté assis dans le studio chaud pendant un peu trop longtemps.

Quelques instants plus tard, on l’a vu appeler un membre de l’équipe du studio qui a couru sur le plateau et lui a tendu une serviette.

S’adressant à Twitter, un fan a plaisanté: “Dermot ayant un déversement prématuré !!!”

Un autre téléspectateur a déclaré: “C’est ce qui se passe lorsque vous agissez comme un enfant surexcité Dermot!”

“Oh, Dermot dégouline”, a déclaré un autre.

Holly Willoughby et Phillip Schofield animent habituellement This Morning du lundi au vendredi.

En plus d’Alison et Dermot, Ruth Langsford et Rylan Clark feront équipe pour animer certains épisodes pendant leurs vacances d’été.





D’autres doubles actes incluent Rochelle Humes et Andi Peters et Josie Gibson et Craig Doyle.

L’ancienne compagne du groupe The Saturdays de Rochelle, Mollie King, interviendra également en tant que présentatrice.