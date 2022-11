Dermot O’Leary de ce matin est seins nus alors qu’il partage une photo rare avec sa femme Dee le jour de son anniversaire

Aujourd’hui, Dermot O’Leary de CE matin a surpris les fans en se mettant les seins nus dans sa dernière publication sur Instagram.

La star de la télévision, 49 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo rare de lui-même avec sa femme Dee pour fêter son anniversaire.

Dermot O’Leary a partagé ce cliché de vacances pour célébrer l’anniversaire de sa femme Dee[/caption] Éclaboussure

Le couple a été photographié au gala Palooza d’ITV plus tôt cette semaine[/caption]

Dans le cliché effronté, Dermot peut être vu torse nu tenant une bière en vacances.

À côté de lui se trouve sa superbe épouse Dee, qui tient un cocktail pina colada.

Commémorant son anniversaire, Dermot a écrit à côté de la photo: “Joyeux anniversaire au meilleur partenaire de boisson, meilleur ami et maman, (pas dans cet ordre) dans tout le match de tir X”

Les amis célèbres du couple se sont immédiatement précipités pour commenter la photo, avec la co-animatrice de Dermot’s This Morning, Alison Hammond, écrivant: “Joyeux anniversaire Dee ”

La star de cinéma irlandaise Chris O’Dowd a écrit : « Big smooch @deekoppangoleary.

Parmi les autres stars à envoyer leurs meilleurs vœux figurent Cat Deeley et la star du Spandau Ballet Gary Kemp.

Dermot et Dee sont ensemble depuis 20 ans, après s’être rencontrés dans une société de production télévisée où ils travaillaient tous les deux en 2002.

Dee travaille comme productrice et réalisatrice, et est surtout connue pour son travail sur The Crown de Netflix.





Ses autres crédits à l’écran incluent The Victoria’s Secret Fashion Show et l’émission de téléréalité Ladies of London.

L’hôte de X Factor, Dermot, a proposé à Dee lors d’un voyage romantique à New York en novembre 2011.

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie intime à l’église St Mary de Chiddingstone l’année suivante.

Plusieurs de leurs amis de la liste A étaient présents, notamment Holly Willoughby, James Corden, Keith Lemon et Fearne Cotton.

En 2020, l’heureux couple a annoncé la naissance de leur premier enfant.

S’adressant à Instagram à l’époque, Dermot a écrit: «Bienvenue dans le monde, bébé Koppang O’Leary.

« Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons eu un bébé !

« Profiter des câlins dans la bulle du nouveau-né… des chats pas encore convaincus à 100 %. Beaucoup d’amour, Dermot & Dee x”

Le message était accompagné d’une photo d’un body avec les mots « Koppang O’Leary Productions Est. 2020 », écrit dessus.

Pendant ce temps, cette semaine, les parents occupés ont été aperçus en train de profiter d’une rare soirée ensemble, lors du célèbre gala Palooza d’ITV.

Après l’événement, Dermot a été photographié l’air très endormi à l’arrière d’un taxi tout en tenant une poignée de friandises de la fête fastueuse.

Plus tôt dans la soirée, le couple a été aperçu avec un visage frais et habillé à neuf alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge.