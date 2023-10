Dermot Gallagher : Une petite question concernant le but refusé de Liverpool aurait évité une terrible erreur | Actualités footballistiques

L’ancien arbitre de Premier League, Dermot Gallagher, a déclaré que les officiels du match n’étaient pas en mesure d’annuler leur décision d’annuler le but refusé à tort de Luis Diaz pour Liverpool à Tottenham une fois le match repris.

L’audio qui a conduit au refus à tort du but de Luis Diaz par VAR a été rendu public par Professional Game Match Officials Limited.

Le VAR Darren England et son assistant Daniel Cook n’ont pas annulé la décision incorrecte de hors-jeu sur le terrain après que Diaz ait marqué au Tottenham Hotspur Stadium.

PGMOL a déclaré mardi soir dans un communiqué que « les normes n’ont pas répondu aux attentes » et a identifié trois enseignements clés « pour atténuer le risque d’une erreur future ».

Parlant sur Sports aériensl’ancien arbitre Gallagher a déclaré : « C’était une terrible erreur à commettre. Tout le monde l’a reconnu, nous l’avons tous reconnu. C’est le plus gros sujet de discussion de la saison, sans parler de ce week-end.

Écoutez l’enregistrement audio de la discussion du VAR qui a conduit au but refusé à tort par Liverpool lors de sa défaite 2-1 à Tottenham samedi.



« Il s’agit maintenant du processus et l’un des processus qu’ils devront entreprendre à partir de maintenant est que le VAR devra demander à l’arbitre : ‘quelle est la décision sur le terrain ?’

« Si cette petite question avait été posée et [Simon Hooper] dit « hors-jeu », alors vous avez un point de départ. Ensuite, vous pouvez avancer. Malheureusement, comme cette question n’a pas été posée, ils ont eu l’impression que le but avait été marqué sur le terrain et c’est ainsi que tout s’est déroulé. »

Devons-nous changer les lois du jeu ?

Joe Shread et Zinny Boswell de Sky Sports demandent comment les officiels ont commis une erreur aussi cruciale en refusant le but de Luis Diaz pour Liverpool à Tottenham samedi.



« Je pense qu’il est plus facile de mettre en place un processus avec lequel tout le monde est à l’aise et sur lequel tout le monde peut travailler.

« Cela peut sembler une question triviale, mais cette simple question aurait atténué tout ce qui s’est passé ensuite. Si je vous disais : ‘quelle est la décision sur le terrain ?’ Vous me diriez que c’était hors-jeu.

« Je pouvais alors regarder et dire : ‘Je vérifie s’il y avait un hors-jeu’. Il ne vérifiait pas le hors-jeu. Ce qu’il vérifiait, c’était si le joueur n’était pas hors-jeu.

VAR a tracé les limites de l’incident et VAR a déclaré « vérification terminée », pensant que la décision sur le terrain était un objectif.





« C’est comme ça que ça s’est déroulé. »

Liverpool a déclaré dimanche qu’il explorerait ses options étant donné le « besoin évident d’escalade et de résolution », et PGMOL a fourni un rapport détaillé parallèlement à l’audio à la Premier League, qu’il a à son tour partagé avec Liverpool et les 19 autres clubs de haut niveau. clubs.

PGMOL insistera auprès de ses officiels de match vidéo sur l’importance de la précision avant l’efficacité, tandis qu’un « nouveau protocole de communication VAR sera développé pour améliorer la clarté de la communication entre l’arbitre et l’équipe VAR en ce qui concerne les décisions sur le terrain ».

Mais avons-nous besoin d’entendre l’audio du quatrième officiel à l’avenir ?

Miguel Delaney de The Independent et Darren Lewis du Daily Mirror discutent du fait que VAR a refusé à tort le but de Luiz Diaz à Tottenham



« Pour le moment, il y a des contraintes », a poursuivi Gallagher. « Nous ne pouvons pas tout rendre public. C’est génial qu’ils aient été transparents et qu’ils se soient rendus compte de cette erreur.

« Cela a été admis très rapidement et tout le monde est désormais au courant de ce qui s’est passé.

« Même si vous n’aimez peut-être pas ce qui s’est passé, au moins vous pouvez maintenant comprendre pourquoi cela s’est produit. Ils ont compris pourquoi cette erreur a été commise.

« C’est bien parce qu’une fois que vous comprenez pourquoi une erreur a été commise, vous pouvez alors éviter que cela ne se reproduise.

Alors que les retombées du but refusé de Luis Diaz lors de la défaite de Liverpool à Tottenham se poursuivent, Sky Sports tente d’expliquer où les officiels se sont trompés, après que le PGMOL ait reconnu ses erreurs.



« Ce qu’il faut retenir, c’est que cela ne doit plus jamais se reproduire. »

Mais une fois qu’ils ont réalisé qu’une erreur avait été commise, ont-ils pris la bonne décision en ne pas arrêter le jeu ?

« Malheureusement, il ne peut pas », a ajouté Gallagher. « Une fois que vous avez décidé de la décision que vous allez prendre et que le jeu redémarre, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous devez continuer.

« C’est ce dont Darren England se rend compte. Il ne peut pas revenir en arrière car ce sont les lois du jeu. Les arbitres doivent les respecter. »

Jamie Carragher donne sa réaction au but refusé de Luis Diaz pour Liverpool lors de leur défaite contre les Spurs après que Dave Jones explique ce qui s’est passé samedi soir.



« Nous sommes le pire organisme au monde pour s’en vouloir. Pour ma part, si je sors du terrain et qu’on me dit que j’ai fait une erreur et que je rentre chez moi en voiture, cela contracte ma vie.

« Je veux rentrer à la maison, m’endormir et me laver. Je veux avoir mon prochain match à mon actif parce que je veux le laver.

« Ces gars-là vont se battre et c’est à ce moment-là que leurs collègues doivent les soutenir. Ils doivent protéger leurs collègues pour s’assurer qu’ils sont protégés et ils doivent retourner sur le terrain. »

Analyse : Pourquoi les responsables étaient-ils si pressés ?

Kaveh Solhekol décrit comment la diffusion de l’audio des arbitres du match contribue à expliquer pourquoi le but de Luis Diaz contre Tottenham a été refusé à tort.



Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« Pep Guardiola a déclaré plus tôt dans la journée qu’il estimait que les arbitres avaient trop occupé le devant de la scène et que les gens parlaient trop d’eux.

« Je ne suis pas sûr que les arbitres veuillent être sous les projecteurs. Ils veulent juste faire leur travail et ils savent que si nous ne parlons pas des arbitres, cela signifie qu’ils ont fait du bon travail.

« Mais avec toute la technologie qui existe actuellement, ils sont de plus en plus surveillés. En écoutant l’audio, je n’arrête pas de me demander pourquoi ils étaient si pressés de prendre cette décision.

Pep Guardiola estime que les officiels de match ont des « rôles de premier plan » lors des matches de Premier League et qu’ils doivent « prendre du recul ».



« Ils sont mis sous pression pour qu’ils prennent ces décisions très rapidement. Lorsque le VAR a été introduit pour la première fois, et qu’ils prenaient beaucoup de temps pour prendre ces décisions, tout le monde se plaignait du fait que cela prenait trop de temps.

« Les gens dans les stades ne savent pas non plus ce qui se passe, donc je pense que c’est pour cela qu’ils ont essayé d’accélérer le processus de prise de décision.

« Mais en écoutant l’audio, il est évident que si vous faites quelque chose à cette vitesse, et que tant de gens vous regardent et dépendent de votre prise de décision, des erreurs vont être commises.

Le VAR a déclaré qu’il ne pouvait pas intervenir après l’erreur car le jeu avait repris





« Je pense que ce qui est dit à la fin du clip est important, c’est-à-dire que les protocoles vont changer. Des leçons seront apprises.

« Je sais que beaucoup de gens ont martelé les officiels, mais nous devons préciser que Liverpool, en tant que club, n’a pas martelé les officiels. Ils ne veulent pas que le match soit rejoué.

« Ils ne blâment pas Darren England, ils ne blâment pas PGMOL, ce qu’ils ont demandé, c’est que le processus et les protocoles soient améliorés afin que de telles erreurs ne se reproduisent plus. »