Dermatite atopique : quels traitements fonctionnent le mieux ?

“Il existe constamment de nouveaux traitements pour la dermatite atopique qui aident à réduire le fardeau et à rendre le traitement plus efficace”, déclare Geeta Patel, DO, fondatrice de River Oaks Dermatology à Houston.

Il existe de nombreux outils pour traiter la dermatite atopique (DA), à la fois en vente libre et sur ordonnance. Vous pouvez essayer des onguents et des crèmes, ou votre médecin peut vous suggérer une luminothérapie ou des médicaments que vous prenez par voie orale ou que vous recevez par injection.

Les stéroïdes topiques sont disponibles en différentes concentrations. Les stéroïdes sur ordonnance sont généralement plus efficaces que les produits en vente libre. Plus il est fort, plus il peut être efficace pour contrôler la peau enflammée. Mais cela peut avoir plus d’effets secondaires, comme l’amincissement de votre peau. N’utilisez jamais de stéroïdes puissants sur votre visage, vos aisselles ou votre aine. Pour une utilisation à long terme, obtenez la résistance la plus faible possible.

Inhibiteurs topiques de la calcineurine. Ces crèmes et onguents contiennent des médicaments qui ciblent votre système immunitaire pour supprimer l’inflammation et soulager les symptômes de démangeaisons dans la MA légère à modérée. Ils sont sûrs à utiliser à long terme. Vous les mettez après avoir hydraté votre peau, mais certains ont des règles sur le moment où vous pouvez les utiliser par la suite, alors vérifiez les informations de prescription. Des exemples sont le pimécrolimus (Elidel) et le tacrolimus (Protopic).

Inhibiteurs topiques de la PDE4. Ces médicaments topiques freinent l’inflammation en bloquant la PDE4, une enzyme qui la déclenche. Ils réduisent les démangeaisons, les rougeurs, l’épaississement de la peau et le suintement dans la MA légère à modérée. À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul inhibiteur de PDE4 approuvé par la FDA. C’est ce qu’on appelle le crisaborole (Eucrisa). Il est approuvé pour les personnes âgées de 3 mois et plus et vous pouvez l’utiliser à long terme sur toutes les parties du corps.

Si vous avez une MA légère, votre médecin peut également vous dire de :