J’ai essayé beaucoup de traitements et de remèdes. J’ai essayé des lotions de qualité médicale, des bains à l’avoine, des médicaments contre les allergies orales, des médicaments anti-démangeaisons, des bains chauds et des savons doux. J’ai même essayé des remèdes publicitaires de fin de soirée, qui ne fonctionnent jamais.

J’ai découvert que ce qui me convient le mieux, en plus de changer mon alimentation, est la crème stéroïde à base d’hydrocortisone. Il réduit l’inflammation, ce qui atténue les démangeaisons et permet de guérir plus rapidement. J’utilise les crèmes stéroïdes lorsque j’ai une poussée, puis je l’applique deux fois par jour pendant quelques jours.

Lorsque je suis sur le point d’avoir une poussée, cela commence à me démanger, puis ma peau devient rouge et enflammée. Je vais mettre la crème stéroïde et attendre de voir à quel point ça s’aggrave. Si cela ne disparaît pas au bout de 7 jours, je devrai consulter mon dermatologue pour obtenir une pommade plus forte.

Je dois beaucoup aux changements que j’ai apportés à mon alimentation. Quand j’avais presque 20 ans, un ami et moi avons parié pour voir qui pourrait perdre le plus de poids. J’ai commencé à manger plus sainement et j’ai arrêté de boire de l’alcool, et j’ai remarqué que mes poussées et mes éruptions cutanées quotidiennes diminuaient. J’ai donc fait le lien et je ne suis jamais revenu à mes anciennes habitudes.

Je ne bois plus d’alcool. Je ne mange pas d’aliments transformés ou gras. Ces changements ont aidé plus que tout autre traitement, en particulier le fait de ne pas boire d’alcool et de suivre un régime alimentaire complet.

(Si vous vous le demandiez, j’ai gagné le pari.)

J’ai également arrêté d’utiliser des produits qui provoquent des poussées et j’ai trouvé quelques astuces qui facilitent les choses. Je me suis rasé la tête il y a des années parce que cela me gardait au frais, et j’ai compris que certains types de shampoing et de revitalisant provoqueraient une poussée de MA sur mes sourcils.

Maintenant que je sais ce que je fais, mes poussées sont moins sévères. Je pense que connaître vos déclencheurs et les éviter fait une grande différence. Pour moi, c’est la chaleur, la déshydratation, les aliments gras ou transformés, l’alcool et les allergies printanières.