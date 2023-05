Derma Sotogake, Angel of Empire parmi les chevaux du Kentucky Derby à surveiller

Le Derby du Kentucky est à gagner.

La grille de départ contiendra 18 chevaux en lice pour porter la guirlande de roses rouges.

La plupart des enfants de 3 ans courront 1 1/4 miles pour la première fois samedi. Outre la distance, les conditions de trafic étouffées éliminent généralement la moitié du champ dans le premier quart de mile.

Voici quelques chevaux à surveiller!

Note de l’éditeur: Forte, le premier favori du 149e Derby, a été rayé samedi quelques heures avant la course en raison d’inquiétudes concernant un pied avant droit contusionné, selon le porte-parole de Churchill Downs, Darren Rogers, et le copropriétaire Mike Repole.

ANGE DE L’EMPIRE

Vient d’une victoire de 4 1/4 de longueur dans le Derby de l’Arkansas, où le rival du Derby Reincarnate a terminé troisième. Son style de course est hors du rythme. S’il peut négocier un trafic dense devant, il pourrait être une menace en fin de parcours. L’un des quatre chevaux de Derby de l’entraîneur Brad Cox, originaire de Louisville. Flavien Prat sera à bord, le cinquième jockey différent du poulain. Il est l’un des trois prétendants au Derby avec au moins 1 million de dollars de revenus. Le poulain bai appartient à Albaugh Family Stables, basé à Des Moines, Iowa. L’équipe est également copropriétaire de Jace’s Road, qui n’a pas encore gagné à l’âge de 3 ans et est entré dans le Derby après qu’un autre cheval a abandonné. Serait le troisième de Pennsylvanie à gagner.

TAPIT TRICE

Le vainqueur de Blue Grass apporte une séquence de quatre victoires consécutives dans le Derby. Le poulain gris est un puissant coureur tardif et l’une des trois entrées de l’entraîneur Todd Pletcher. Il n’a pas rompu brusquement depuis la grille de départ lors de ses victoires au Blue Grass et au Derby de Tampa Bay, mais s’il peut se positionner en haut du tronçon, il aura une chance de gagner. Luis Saez a été à bord pour les trois dernières victoires du poulain.

DERMA SOTOGAKE

L’un des deux chevaux japonais sur le terrain, avec Mandarin Hero. Ce ne sont que les troisième et quatrième entrées japonaises dans l’histoire du Derby. Derma Sotogake vient de remporter une victoire fil à fil par 5 1/2 longueurs dans le Derby des EAU. Le propriétaire Hiroyuki Asanuma est un dermatologue à Hokkaido qui utilise le mot derma comme première partie de tous les noms de ses chevaux. Sotogake est un voyage à l’extérieur de la lutte sumo. Continuar a été retiré jeudi après que son entraîneur a déclaré que le poulain n’était pas au top de sa forme physique. Cela a ouvert une place à un autre cheval japonais, Mandarin Hero, qui a terminé deuxième par un nez dans le Derby de Santa Anita.

JEU DE CONFIANCE

Le cheval sort d’une mise à pied de 10 semaines, beaucoup plus longue que la plupart des prétendants. Il a remporté les Rebel Stakes par une longueur le 25 février. Le poulain bai foncé a été acheté pour 25 000 $, ce qui en fait le cheval le moins cher du terrain. Peut-être révélateur, ses deux autres victoires en carrière sont survenues à Churchill Downs à l’âge de 2 ans. Son père est Candy Ride, qui a également produit le Horse of the Year Gun Runner 2017. L’entraîneur Keith Desormeaux est le frère du jockey du Temple de la renommée Kent Desormeaux.

Reportage de l’Associated Press.

