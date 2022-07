D’Erling Haaland à Richarlison, voici les meilleurs attaquants signés par les clubs de Premier League

C’est encore cette période de l’année où les fans de football du monde entier attendent avec impatience le début d’une nouvelle saison de Premier League.

Avec un afflux massif de joueurs étoilés transférés de ligues du monde entier ainsi que des signatures de haut niveau convenues entre les clubs de Premier League, voici le chapiteau Premier League Strikers signé par les meilleurs clubs cette saison

Erling Haaland – Manchester City

Sans doute la plus grosse signature de la saison, Erling Haaland était l’un des noms les plus convoités du football jusqu’à ce qu’il soit signé par Manchester City pour 85,5 millions de livres sterling. Pep Guardiola est convaincu que Haaland sera opérationnel et s’intégrera parfaitement dans ses plans à Manchester City. Buteur éprouvé en Bundesliga avec 29 buts et 8 passes décisives en 30 apparitions la saison dernière, Haaland appréciera l’opportunité de jouer au football fluide avec certains des meilleurs meneurs de jeu de la ligue tels que Kevin De Bruyne, Riyadh Mahrez et Bernardo Silva. . Il sera intéressant de voir avec quelle efficacité Haaland pourra utiliser son cadre important et son jeu efficace pour aider City à remporter son troisième titre consécutif en Premier League.

Darwin Nunez – Liverpool

Les supporters de Liverpool ont vu Darwin Nunez pour la première fois lorsque Liverpool a affronté Benefica en quart de finale de la Ligue des champions la saison dernière. Non seulement il a marqué dans les deux manches contre son club actuel, mais il a également été mentionné par Virgil van Dijk lorsqu’on lui a demandé qui étaient certains de ses adversaires les plus coriaces. Nunez a signé pour Liverpool pour un montant de 64 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 85 millions de livres sterling si toutes les conditions de son contrat sont respectées, ce qui en fait la signature la plus chère de l’histoire du club. Lors de sa dernière saison avec Benefica, Nunez a réussi à marquer 34 buts et 4 passes décisives en 41 apparitions pour le club. Il est considéré comme l’un des attaquants les plus polyvalents au monde à l’heure actuelle, car il peut jouer largement, en tant qu’attaquant unique ou dans le cadre d’un front two. Cela profiterait beaucoup à Liverpool qui vient de se séparer de Sadio Mane car il était un buteur prolifique pour le club.

Raheem Sterling – Chelsea

Avec la signature de Raheem Sterling, les fans de Chelsea sont ravis d’avoir un attaquant éprouvé en Premier League, qui a été l’un des joueurs les plus importants de City au cours des sept dernières années. L’attaquant a connu une saison dernière productive avec Manchester City, marquant 17 buts et fournissant 9 passes décisives pour le club. Alors que Sterling peut jouer n’importe où dans les trois premiers ou derrière l’attaquant, c’est sa combinaison de compétences, de vitesse et de timing qui s’est avérée être ses points forts. Avec plus de 80 buts en Premier League depuis 2016/17 et une moyenne de 10 passes décisives par saison, les fans de Chelsea ont peut-être atterri sur une mine d’or avec l’ex-star de Liverpool et de Manchester City signant un contrat de 5 ans avec le club pour 47,5 millions de livres sterling.

Gabriel Jésus – Arsenal

Mikel Arteta, dans ses projets de reconstruction d’Arsenal, a toujours dit aux fans et aux supporters du club de “faire confiance au processus”. Bien que les résultats n’aient pas toujours correspondu aux objectifs et à la vision du club espagnols, il est clair qu’Arsenal se concentre sur le développement d’une jeune équipe avec un ensemble de joueurs de base tous âgés de moins de 25 ans. Il est donc logique de pourquoi Gabriel Jesus était la priorité n ° 1 de Mikel Arteta pour le mercato estival. Le Brésilien a marqué 13 buts et décroché 12 passes décisives pour la saison 2021/22, ce qui a aidé Manchester City à remporter le Premier ministre pour la deuxième fois consécutive. L’attaquant de 25 ans, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League, rejoint un club qui avait la moyenne d’âge la plus jeune de Premier League l’an dernier. Jésus étant un attaquant agressif s’intégrera au style de jeu d’Arteta qui nécessite un pressing intense, fermant les joueurs et forçant les défenseurs à commettre des erreurs.

Richarlison – Tottenham

Tottenham Hotspur a eu l’une de ses fenêtres de transfert les plus actives avec les signatures d’Ivan Perisic, Yves Bissouma, Fraiser Foster et maintenant leur dernier ajout au peloton – Richarlison. Le club a fait preuve d’une intention sérieuse en signant certains des joueurs les plus appréciés à leurs postes respectifs et ce n’est pas différent en ce qui concerne la signature de Richalison. Il a marqué 11 buts et fourni 5 passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière. Avec des clubs tels que Chelsea et Arsenal à la recherche de Richarlison, le Brésilien a signé pour Tottenham d’Everton dans le cadre d’un accord d’une valeur de 60 millions de livres sterling. Antonio Conte bénéficiera certainement du rythme de travail, de la polyvalence et de la ténacité de Richarlison ainsi que de sa capacité à jouer le rôle de braconnier, en particulier dans les situations d’embrayage.

