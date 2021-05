Derick, le mari de Jill Duggar, déclare que «  les 7 dernières années ont été extrêmement éprouvantes  », mais merci à sa femme de les rendre «  supportables  »

Le mari de JILL Duggar, Derick Dillard, a déclaré que «les sept dernières années avaient été extrêmement éprouvantes» en remerciant sa femme d’avoir rendu «supportable».

Le joueur de 32 ans a pris Instagram pour fêter le 30e anniversaire de Jill lundi.

Derick a admis que « les 7 dernières années ont été extrêmement éprouvantes »[/caption]

Parallèlement à un claquement de Jill souriant devant des ballons dorés qui disaient «30», Derick a écrit: «Joyeux 30e anniversaire à ma belle épouse, @jillmdillard.

«Ces 7 dernières années ont été extrêmement éprouvantes, mais naviguer dans la vie avec mon meilleur ami a non seulement rendu la vie plus supportable mais aussi excitante et aventureuse.

«Votre attitude semblable à celle du Christ continue de m’inspirer et de m’inciter à ressembler davantage à notre Sauveur, Jésus-Christ.

«Vous êtes une épouse et une mère extraordinaires.»

Il a conclu: «Merci pour qui vous êtes et tous les sacrifices que vous faites constamment pour notre famille! Je t’aime et je sais que nos garçons vous aiment aussi! »

Le père de deux enfants a félicité Jill pour son « attitude de Christ »[/caption]

Le couple partage deux enfants ensemble[/caption]

En plus de la photo de Jill célébrant son anniversaire, le message comprenait également des clichés de Jill avec leurs deux fils et une photo du couple s’embrassant lors de la récente remise de diplôme de l’école de droit de Derick.

Jill et Derick se sont mariés en 2014, alors qu’ils partagent leur fils de six ans, Israël, et leur fils de trois ans, Samuel.

Le couple est connu comme les rebelles de la famille Duggar, alors qu’ils se sont éloignés des parents de Jill Jim Bob, 55 et Michelle, 54 ans, ces dernières années.

On pense que les retombées se sont produites parce que la rebelle Jill n’a pas respecté les règles strictes de la famille.

Jill et Derick sont connus comme les Duggars rebelles[/caption]

Le couple est séparé de ses parents Jim Bob et Michelle[/caption]

L’ancien Comptant sur La star va souvent à l’encontre des vues traditionnelles auxquelles le reste de sa famille chrétienne chrétienne indépendante croit, y compris la fierté de vivre de manière conservatrice.

Jill partage souvent des clichés d’elle portant des vêtements – tels que des shorts et des robes qui ne sont pas conformes aux idées de la religion de s’habiller modestement.

De plus, Jill et Derick ont également adopté des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Le doux hommage de Derick à Jill survient quelques semaines à peine après son frère aîné Josh a été arrêté sur des accusations de pornographie juvénile le 29 avril.

Josh a été arrêté pour pornographie juvénile en avril[/caption]





L’homme de 33 ans a été libéré sous caution après avoir «possédé 65 images de pornographie juvénile».

Malgré la libération de Josh, la star de TLC a restreint les déplacements et ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison dans l’Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

Sa femme Anna est actuellement enceinte de six mois de leur septième enfant, et il a été obligé de vivre loin de sa famille car il n’a pas le droit d’être entouré d’enfants mineurs.

Alors que l’aîné des enfants Duggar a «un accès illimité» à ses six enfants avec Anna, il ne peut plus passer du temps avec ses frères et sœurs, ses nièces et ses neveux.

Josh et Anna attendent leur septième enfant ensemble[/caption]