Derek Rae présente la campagne de Bundesliga 2022/23

En tant que commentateur principal de la couverture d’ESPN et diffuseur mondial de longue date de l’élite allemande, peu ont la connaissance de Derek Rae de la Bundesliga.

World Soccer Talk a eu la chance d’avoir un appel téléphonique avec Rae pour détailler ses prévisions pour la campagne de Bundesliga 2022/23. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une table officielle, Rae a donné un aperçu de ce que la saison pourrait réserver.

Derek Rae parle de la saison 2022/23 de Bundesliga

La conversation touche à une variété de sujets au sein de la ligue. En tête de tableau, Derek Rae ne voit pas le monopole de domination du Bayern Munich changer. Malgré la perte de son talisman à Robert Lewandowski, la profondeur est tout simplement trop importante pour l’instant. Le Borussia Dortmund, en revanche, fait déjà face à de la malchance. Sebastian Haller, le nouvel attaquant qui remplace Erling Haaland en tête de ligne, va manquer de temps après la découverte d’une tumeur.

L’objectif commun de la Bundesliga est le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Cependant, dans le chat Bundesliga de Derek Rae, il parle également de la bataille au bas du tableau.

Schalke 04 et le Werder Brême font leur retour en Bundesliga. Pourtant, la sécurité est loin d’être garantie. Derek Rae prédit qu’un certain nombre d’équipes pourraient être sous le microscope alors qu’elles cherchent à rester en vie en Bundesliga cette saison.

Couverture ESPN de la Bundesliga

L’interview ci-dessus aborde également la couverture continue d’ESPN de la Bundesliga.

Rae est la voix derrière le week-end majeur d’ESPN avec la Bundesliga. Maintenant dans sa troisième année de diffusion de la ligue, ESPN accueille en grand le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Avec une couverture côté terrain de Francfort et Dortmund respectivement vendredi et samedi, la Bundesliga est officiellement de retour.

Vendredi et samedi, Derek Rae est à l’appel. Pour le match de vendredi, le Bayern Munich, le “Rekordmeister” de la Bundesliga, affronte les champions de la Ligue Europa 2021/22, l’Eintracht Francfort. La couverture de ce jeu est exclusivement sur ESPN + et ESPN Deportes.

Puis, samedi, ABC est la chaîne de Derek Rae. Il appelle la bataille du Borussia Dortmund accueillant le Bayer Leverkusen. Le jeu sur ABC est également disponible sur ESPN+ et ESPN Deportes.