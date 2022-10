Derek Rae présente la Bundesliga 2022/23 : podcast WST

Dans cette édition du podcast World Soccer Talk, épisode 1436, Kyle Fansler discute avec Derek Rae. Rae est la voix principale de la couverture de la Bundesliga par ESPN. De plus, il est également le principal commentateur mondial de l’élite allemande. Alors que Rae se prépare pour la dernière saison de la Bundesliga, il aborde […]

Dans cette édition du podcast World Soccer Talk, épisode 1436, Kyle Fansler discute avec Derek Rae. Rae est la voix principale de la couverture de la Bundesliga par ESPN. De plus, il est également le principal commentateur mondial de l’élite allemande.

Alors que Rae se prépare pour la dernière saison de la Bundesliga, il évoque les grosses pertes des géants allemands Bayern Munich et Borussia Dortmund. Même alors, n’importe quelle équipe peut-elle briser le Bayern, le “Rekordmeister” de la Bundesliga ? Le Bayern compte désormais 10 Mesiterschale d’affilée, cherchant une 11e.

De plus, Rae parle des équipes issues de la 2. Bundesliga cette saison. Les visages familiers de Schalke 04 et du Werder Brême n’auront pas la tâche facile, malgré des suivis massifs et des succès pas trop lointains dans l’élite.

L’une des nouvelles recrues de toute l’Allemagne peut-elle s’avérer cruciale? La saison de Bundesliga est sûrement pleine de drames. Derek Rae vous prépare alors que la couverture d’ESPN commence le vendredi 5 août, en direct de Francfort. La couverture du match de l’Eintracht Francfort contre le Bayern Munich est exclusivement sur ESPN +. Le concours de samedi avec le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen est diffusé sur ABC, en plus d’ESPN Deportes et ESPN+.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

EN SAVOIR PLUS : Écoutez nos archives contenant des centaines d’interviews de football

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail web@worldsoccertalk.cms.futbolsitesnetwork.com, via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode.