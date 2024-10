Derek Jeter trolle David Ortiz lors du match 7 de l’ALCS 2003

Réunir Derek Jeter et David Ortiz sur le plateau était audacieux, mais cela crée de superbes allers-retours.

Avant le cinquième match du vainqueur de la NLDS entre les Padres de San Diego et les Dodgers de Los Angeles, les deux ont une fois de plus évoqué la rivalité historique entre leurs équipes respectives. Cette fois, il s’agit de l’ALCS 2003, match 7.

Jeter a évoqué le fait que pendant les séries éliminatoires, il faut faire preuve de créativité. Dans ce cas, le lanceur des Yankees de New York Mike Mussina – qui venait seulement de commencer sa carrière à ce stade – est arrivé en tant que releveur.

Les Yankees ont remporté la série contre les Red Sox de Boston, mais Jeter a continué à parler pour le rappeler à Big Papi lors de l’émission d’avant-match de Fox.

David Ortiz après Derek Jeter après que Jeter ait montré des extraits de la victoire des Yankees contre les Red Sox en 2003. Ortiz : Je pensais que nous étions amis en ce moment, mon frère. Jeter : Nous le sommes. L’année dernière, c’était toute l’année 2004. Vous aviez un documentaire sur 2004. Ortiz : C’était un bienvenu.pic.twitter.com/u5QgtNDjL1 – Annonce horrible (@awfulannouncing) 11 octobre 2024

Ortiz aime évoquer la saison 2004 au cours de laquelle les Red Sox ont non seulement pris l’ALCS aux Yankees, mais ont tout gagné.

« Je pensais que nous étions amis », a déclaré Ortiz à Jeter.

« Nous le sommes, je veux dire l’année dernière, c’était tout en 2004 – au moins vous avez un documentaire sur 2004 », a répondu Jeter.

Netflix a annoncé son prochain documentaire « The Comeback : 2004 Boston Red Sox », donc au moins Ortiz a cela.

Jeter a également soulevé un point intéressant. Une question qui a été souvent soulevée et posée par les joueurs est de savoir s’ils voient ce match par rapport à un match de saison régulière.

« Si vous le traitez comme s’il s’agissait de n’importe quel autre jeu, alors lorsque vous participez à un match 5 ou à un match 7, vous ne réagissez pas différemment », a déclaré Jeter. « Il n’y a plus de pression sur vous, donc je pense que c’est la clé. Les gars qui deviennent serrés, les gars qui deviennent nerveux, se réveillent maintenant et disent : « Oh non, ce match est plus important. »

C’est un thème commun.

Un début en MLB, une situation à fort effet de levier, ou dans ce cas – à 27 retraits de l’hiver.