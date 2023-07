Derek Jeter sur Shohei Ohtani, les changements de règles de la MLB, jouer à New York, plus

Derek Jeter n’est pas étranger à la scène All-Star, même si cette fois-ci, il est là dans un rôle différent.

Jeter travaille sur son premier match des étoiles de la MLB au sein de l’équipe MLB sur FOX, revenant sur une plate-forme où il a beaucoup de bons souvenirs.

Peu de joueurs de la MLB ont connu un succès aussi long et constant sur la scène All-Star que Jeter, qui est allé 13 en 27 (.481) lors de ses 13 apparitions au All-Star Game, dont au moins un coup sûr dans cinq de ses six derniers Midsummer Classiques.

Bien sûr, Jeter a joué sur à peu près toutes les grandes scènes, enregistrant une ligne de coupe en séries éliminatoires de carrière de .308/.374/.465 tout en remportant cinq titres de la Série mondiale au cours de ses 20 ans avec les Yankees de New York.

Son secret ? Amusez-vous.

« Vous devez profiter de la scène », a déclaré Jeter lundi sur The Herd avec Colin Cowherd. « Vous appréciez l’étape d’un All-Star Game, vous appréciez l’étape d’une séries éliminatoires et vous devez vous amuser. Je n’ai jamais traité ces matchs comme quelque chose de différent. Je pense que parfois les joueurs participent à des matchs d’après-saison ou entrent dans All -Star Games et essaient de se mettre un peu plus de pression, mais j’ai juste apprécié et j’ai passé un bon moment. »

Jeter voit cette mentalité plus avec les bourreaux des séries éliminatoires des Yankees actuels – les Astros de Houston, qui ont éliminé les Yankees lors de quatre des huit dernières séries éliminatoires – que toute autre équipe actuelle, malgré les difficultés peu communes des Astros cette saison.

« Ils ont de l’expérience, et vous ne pouvez pas en dire assez sur l’expérience d’avoir été là-bas auparavant », a déclaré Jeter à propos des champions en titre des World Series. « Une fois qu’ils arrivent en séries éliminatoires, ce à quoi tout le monde s’attend, c’est à ce moment-là qu’ils sont réellement détendus.

« La raison n ° 1 à cela est Dusty Baker. Dusty a une influence apaisante sur tout le monde dans ce club-house. … Vous n’avez jamais entendu personne dire quoi que ce soit de négatif à propos de Dusty Baker, et cela va très loin quand vous arrivez à la pression- moments emballés d’une course en séries éliminatoires. »

« Je pense toujours que les Astros de Houston sont la meilleure équipe construite pour les séries éliminatoires » – Derek Jeter

Bien sûr, Jeter a toujours eu un peu de pression supplémentaire en jouant pour la franchise la plus décorée du baseball. Cependant, il a affirmé la théorie de Cowherd selon laquelle il était en fait plus facile pour lui de devenir une star à New York au lieu d’entrer dans cette situation déjà sous pression, comme les vétérans actuels des Yankees Gerrit Cole et Giancarlo Stanton.

« Quand vous arrivez à New York, la base de fans vous regarde lutter. Ils vous regardent grandir. Ils vous voient tous les jours », a déclaré Jeter. « Quand vous arrivez en tant qu’agent libre, la seule fois où ils vous ont vu, c’est dans les temps forts. Ils vous voient frapper les circuits, ils vous voient conduire les coureurs. Ils voient le succès. Et puis quand ils arrivent, et ils se débattent un peu, la fanbase regarde ça comme, ‘Je n’ai jamais vu ça auparavant. Ce n’est pas ce que nous avons signé.’

« Il est donc beaucoup plus difficile, je pense, de venir à New York lorsque vous êtes un agent libre plutôt que de venir avec l’organisation. Dieu merci, je suis passé par l’organisation parce que [the fans] a eu beaucoup de patience avec moi. »

Plus difficile de jouer à New York en tant qu’agent libre qu’en tant que joueur local ?

Jeter est cependant jaloux des joueurs actuels de la MLB dans un domaine majeur. Le Hall of Famer a déclaré qu’il aurait adoré jouer à l’ère de l’horloge de hauteur, qui a été très bien accueillie au cours de sa première année de mise en œuvre. Jeter a déclaré que cela aurait fait une grande différence, en particulier au plus fort de la rivalité des Yankees avec les Red Sox de Boston à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

« Je suis venu quand nous avons eu la rivalité Boston-New York, nous avons eu des matchs de quatre heures et demie à chaque fois », a déclaré Jeter. « En tant que joueur, j’aurais aimé avoir des matchs de deux heures et demie. Je pense donc que c’est bon pour le consommateur, c’est bon pour les fans.

« Mais je pense aussi que l’objectif a été d’avoir plus d’action dans le jeu. Donc, certains des changements de règles, je pense, ont été formidables. La réponse des fans a été formidable. Je pense qu’il est plus facile de regarder un match à la télévision. Donc En fait, je suis tout à fait favorable aux changements. »

En tant que premier frappeur au contact pendant une grande partie de sa carrière, il n’était pas non plus un grand fan des changements de terrain, qui ont été étranglés par un changement de règle à l’approche de 2023.

« Je n’ai pas aimé le changement non plus », a déclaré Jeter. « En tant que fan de baseball, vous avez l’habitude que les balles soient frappées durement du côté droit, c’est un succès. Puis tout à coup, quelqu’un erre dans le champ extérieur. J’étais donc déterminé à éliminer le décalage . »

« Quand vous parlez de matchs plus courts, j’aurais adoré ça en tant que joueur » – Derek Jeter sur les changements de règles de la MLB

Le prochain sur la liste de souhaits de Jeter en tant que fan de baseball, près d’une décennie après la fin de sa carrière de joueur, est de voir les stars des Los Angeles Angels Shohei Ohtani et Mike Trout sur la grande scène des séries éliminatoires, que ce soit en Californie du Sud ou ailleurs.

« Vous voulez voir les meilleurs joueurs sur la scène nationale », a déclaré Jeter. « Malheureusement pour [the Angels], ils n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis des années. Ohtani n’a jamais joué en séries éliminatoires. »

Le plus proche Ohtani est venu, c’est quand il a propulsé le Japon dans une course spectaculaire vers le titre de la Classique mondiale de baseball 2023 – éliminant le capitaine de l’équipe américaine Trout pour la finale du match de championnat.

Shohei Ohtani décrochera-t-il le plus gros contrat de l’histoire de la MLB lors de la prochaine intersaison ?

« Vous regardez le WBC, le monde entier regardait Ohtani », a déclaré Jeter. « C’était une étoile brillante. En tant que fan de baseball, vous voulez les voir dans ces situations. … C’est ce que je sais que les joueurs veulent aussi. Ils veulent être sur cette scène, afin de pouvoir montrer leurs talents et je pense que le baseball a manqué cela avec Trout et Ohtani. »

Alors que Trout est mis à l’écart avec une blessure au poignet, les fans peuvent voir Ohtani et le reste des All-Stars de la MLB 2023 à 17 heures mardi – ainsi que Jeter et le reste de la MLB sur l’équipe du studio FOX – sur FOX et l’application FOX Sports

Tendance MLB

Cotes MLB: Shohei Ohtani, les favoris de Matt Olson pour remporter la couronne du home run

MLB Draft 2023 : Ce qu’il faut savoir sur chaque choix de premier tour

MLB Power Rankings : les Dodgers en plein essor et les Reds sont-ils de vrais prétendants ?





Calendrier de la semaine des étoiles de la MLB 2023: comment regarder, chaînes, heures, dates

Senga, Cobb, Kimbrel, Burnes et López ajoutés aux listes pour le match des étoiles de la MLB

Derby du Home Run 2023 : participants, parenthèse, comment regarder, heure de début





Les Yankees de New York auraient embauché Sean Casey comme prochain entraîneur des frappeurs

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements

2023 MLB mock draft 2.0: Shakeup au sommet entre le duo LSU Paul Skenes, Dylan Crews