Derek Jeter se fait manucurer par ses filles : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Derek Jeter profité d’un après-midi spa dans le confort de sa propre maison. La star du baseball à la retraite, 48 ans, était assise sur une chaise de jardin en plein air alors que ses deux filles aînées Bella4 et Histoire, 3, lui a fait une manucure ! L’un tenait une bouteille de vernis rose tandis qu’un autre tenait un bleu alors qu’il plaisantait “HELP !!!” dans la légende du message, partagée le jeudi 4 août. Derek a lancé à la caméra un regard humoristique de détresse alors qu’il restait sur place, vêtu d’un short noir et d’un t-shirt gris. 6 mois Rivière est également apparue dans la jolie photo avec son dos tourné à la caméra.

Plus à propos Derek Jeter

Derek partage les trois filles avec sa femme Hannah Jeter, 32 ans, qu’il a épousée en 2016. En mai dernier, il a donné à ses abonnés Instagram une mise à jour sur la vie de famille à Miami, en Floride, où il vit maintenant à plein temps. “La famille va très bien. Trois filles, presque 5, 3 et 6 mois. Alors priez pour moi, mec ! il a plaisanté via l’histoire Instagram au fan curieux. “Mais nous sommes ici à Miami – j’adore Miami, nous sommes ici depuis presque quatre ans – et nous ne pourrions pas être plus bénis”, a-t-il déclaré.

Derek a également partagé précédemment qu’être père a été l’expérience “la plus gratifiante” pour lui. “De loin la chose la plus gratifiante à laquelle j’ai jamais participé [is being a dad]”, a-t-il expliqué sur CBS ce matin en février 2018. “Peu importe comment votre journée s’est déroulée au travail, quand vous rentrez à la maison et que vous voyez un sourire sur le visage de votre fille, cela en vaut la peine”, a-t-il ajouté.

Derek Jeter & Hannah Davis — Photos du couple

Les amis et les followers de Derek ont ​​définitivement adoré sa dernière photo Instagram, y compris son copain Jorge Posada. “Les orteils sont les prochains !!!!” a écrit l’ancienne star du baseball dans la section des commentaires, tandis que Bobby Abreu simplement laissé des emojis rieurs. Sa sœur Sharlee Jeter, qui est la présidente de la Turn 2 Foundation, Inc., n’a pas non plus pu s’empêcher de partager une flopée d’emojis rieurs envers son frère ! “J’étais ici, avant. Chérissez ces instants. Ils grandissent trop vite ! #girldad », un fan a également ajouté quelques sages paroles de sagesse.