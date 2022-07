Derek Jeter parle de son amitié avec Alex Rodriguez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Willens/AP/Shutterstock

Derek Jeter a admis qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre lui et son ancien coéquipier Alex Rodríguez dans une nouvelle interview avec Bonjour New York, le jeudi 28 juillet. L’ancien arrêt-court des Yankees de New York a révélé qu’il avait été en contact avec l’ancien joueur de troisième but, après une scène de son documentaire Le capitaine, où il a dit qu’A-Rod n’était pas un “véritable ami”.

Compte tenu des commentaires de Derek dans le documentaire, l’intervieweur a demandé à l’ancien joueur de baseball où lui et son ancien coéquipier se tenaient, et il a dit qu’ils allaient bien. « Nous avons parlé. Il n’y a pas de coin. Tout va bien », a-t-il expliqué. “Il n’y a aucun problème entre Alex et moi.”

Dans le nouveau documentaire d’ESPN, Derek a expliqué qu’il était “dérangé” par une interview qu’Alex a donnée à Écuyer. « En tant qu’ami, je suis loyal. Je l’ai juste regardé comme, ‘Je ne l’aurais pas fait.’ Et puis ce sont les médias. Le marteau constant sur le clou. Ils ont juste continué à le marteler. C’est juste devenu du bruit, ce qui m’a frustré », a-t-il déclaré dans le doc, par Le New York Post. « Cela revient à la confiance, à la loyauté. C’est ce que ressent le gars. Ce n’est pas un vrai ami, c’est ce que je ressentais. Parce que je ne le ferais pas à un ami.

Dans l’ensemble, le Temple de la renommée a déclaré qu’il avait l’impression que son coéquipier avait “diminué” ses capacités. Pendant le Écuyer interview, A-Rod avait parlé de Derek frappant deuxième dans la formation des frappeurs des Yankees. ” Vous ne dites jamais, ‘Ne laissez pas Derek vous battre.’ Ce n’est jamais votre préoccupation », a-t-il dit à un moment donné. Dans une interview similaire, Alex avait déclaré: “Il n’y a pas une chose qu’il fasse mieux que moi.”

Après qu’A-Rod ait clairement touché une corde sensible avec la légende du baseball, Alex a admis s’être senti coupable de ce qu’il avait dit et de la façon dont il avait été décrit après la publication de l’histoire. “Quand cela est sorti, je me sentais vraiment mal à ce sujet”, a-t-il déclaré dans le documentaire.