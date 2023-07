Derek Jeter aimerait voir le commerce des Yankees de New York contre Juan Soto

Le match des étoiles de la MLB est passé, faisant de la date limite des échanges le prochain grand événement du calendrier du baseball.

Après la Midsummer Classic de mardi, l’équipe « MLB on FOX » a discuté des échanges qu’ils aimeraient voir se produire avant la date limite du 1er août. La légende des Yankees de New York et nouvel analyste « MLB on FOX » Derek Jeter aimerait voir son ancienne équipe faire sensation.

« Je crois que les San Diego Padres pourraient devenir chauds et vraiment faire des vagues dans la National League West », a commencé Jeter lors de l’émission d’après-match de FOX. « Mais s’ils ne le font pas – il n’est pas trop tard, bien que le soleil commence à se coucher – s’ils n’ont pas de bonnes prochaines semaines, cela ne me dérangerait pas de voir les Yankees sortir et attraper Juan Soto. Surtout parce que tu ne sais pas combien de temps [Aaron] Le juge va sortir.

« Tu as besoin d’une offense. Je pense que ça aurait du sens. »

Alors que Judge est absent avec une blessure à l’orteil et qu’on ne sait pas quand il reviendra, les Yankees pourraient placer Soto dans le champ droit sans problème. Mais chaque fois que Judge revient, ils peuvent avoir du mal à déterminer qui jouera où.

Jeter avait une solution simple lorsque Alex Rodriguez lui a demandé où il jouerait Soto.

« Où qu’il veuille jouer », a répondu Jeter. « Je le mettrais à gauche ou à droite. »

Soto a principalement joué sur le terrain gauche cette saison pour les Padres après avoir joué les deux dernières saisons à droite, donc il n’y aura peut-être pas vraiment de problème là-bas.

Le plus gros problème auquel les Yankees seraient confrontés serait en fait d’essayer d’acquérir Soto. Les Padres ont donné une rançon aux Nationals de Washington pour obtenir le joueur alors âgé de 23 ans à la date limite l’année dernière, abandonnant cinq jeunes joueurs qui étaient considérés parmi les meilleurs espoirs du baseball.

Juan Soto des Padres rejoint l’équipe « MLB on FOX » Juan Soto des San Diego Padres a réfléchi après que la Ligue nationale ait vaincu la Ligue américaine pour la première fois depuis 2012.

Même si les Padres ont connu des difficultés cette saison avec un dossier de 43-47 et l’une des masses salariales les plus élevées de la ligue, il n’y a aucune menace de départ de Soto après cette année, car San Diego a ses droits contractuels jusqu’à la fin de la saison 2024. Cependant, il est probable que les Padres obtiendraient un meilleur retour dans un échange s’ils le déplaçaient avant le 1er août alors qu’il lui reste encore plus d’un an sous le contrôle de l’équipe.

L’ajout de l’un des meilleurs cogneurs du jeu donnerait un coup de fouet à une attaque des Yankees qui en a besoin. New York a marqué le quatrième moins de points au baseball dans les 30 jours précédant la pause des étoiles avec Judge hors de la formation en raison de la blessure à l’orteil qu’il a subie le 3 juin.

Mais même lorsque le MVP en titre de la Ligue américaine était dans l’alignement, l’offensive des Yankees a produit des résultats médiocres. Ils se classent 19e pour les points marqués cette saison et aucun joueur de leur liste, autre que Judge, n’a un OPS supérieur à 0,800. Les Yankees ont un pourcentage de base de 0,300, qui se classe non seulement au 26e rang de la ligue, mais est également le plus bas de l’histoire de l’équipe depuis 1990.

Derek Jeter et l’équipe ‘MLB on FOX’ discutent de la blessure d’Aaron Judge Derek Jeter et l’équipe « MLB on FOX » ont parlé du ligament déchiré d’Aaron Judge à l’orteil et des répercussions pour les Yankees de New York.

New York a pris des mesures pour tenter de réparer son infraction. La première étape consistait à changer d’entraîneur de frappe au début de la pause des étoiles. Acquérir un frappeur qui a une moyenne au bâton à vie de 0,284 et un OPS de 0,943 serait une étape encore plus importante.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Yankees de New York Padres de San Diego

Tendance MLB

Faits saillants du match des étoiles de la MLB 2023: NL remporte sa première victoire en 10 essais

2023 MLB All-Star Game cotes, choix, pronostics, cotes MVP : Comment parier Midsummer Classic

Corbin Carroll a pris d’assaut la MLB. Sa légende de Seattle a commencé quand il avait 14 ans





2023 MLB All-Star FOX Bet Super 6: l’analyste partage les meilleurs paris et les choix du Super 6

Les meilleurs moments viraux du MLB All-Star Game 2023 : micro, interviews, plus

Shohei Ohtani est-il un meilleur frappeur ou lanceur ? Nous avons demandé à 15 étoiles de la MLB





Calendrier de la semaine des étoiles de la MLB 2023: comment regarder, chaînes, heures, dates

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements

Derek Jeter sur Shohei Ohtani, les changements de règles de la MLB, jouer à New York, plus