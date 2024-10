Derek Hough et sa femme Hayley Erbert dans « DWTS », nouveau documentaire

Cette semaine, Derek Hough est monté sur la scène de « Danse avec les stars » avec sa femme Hayley Erbert – quelque chose qu’il pensait ne plus jamais faire.

L’année dernière, Erbert a subi une opération chirurgicale d’urgence au cerveau après s’être effondré dans les coulisses lors d’une tournée avec Hough. Cette nuit-là, à l’hôpital, les médecins ont dit au sextuple champion du « DWTS » que sa femme, telle qu’il la connaissait, avait disparu.

« Honnêtement, ce n’était même pas une pensée du genre » Oh, nous allons danser à nouveau « », a déclaré Hough dans une interview publiée mercredi avec Personnes revue. « Et puis être ici, c’est incroyable. C’est juste difficile de mettre des mots sur cela. »

Hough et Erbert routine sur « Beautiful Things (Acoustic) » de Benson Boone présentait des moments de précision technique ainsi que de catharsis émotionnelle. À la fin, le couple a partagé un baiser avant que Hough ne recule, laissant Erbert se prélasser sous les projecteurs – et sous des applaudissements nourris. Serrant son cœur, elle s’inclina.

Avant la représentation de mardi soir, l’émission a diffusé un segment au cours duquel Hough revenait sur le cauchemar qui s’était déroulé en décembre dernier.

Xochitl Gomez venait de remporter le trophée de la boule à facettes, et les jeunes mariés Hough et Erbert étaient à mi-chemin de leur tournée Symphony of Dance lorsque leur vie « s’est arrêtée brutalement de la manière la plus dévastatrice », a-t-il déclaré.

« J’étais sur scène et elle est censée sortir », se souvient-il, lorsqu’un régisseur lui a dit qu’Erbert « avait des crises complètes et était en train de mourir ». Ils ont transporté la danseuse – toujours en costume – à l’hôpital, où on leur a dit qu’elle avait subi une grave hémorragie cérébrale et qu’elle devait immédiatement être opérée.

« [The doctor] a dit qu’elle n’y arriverait peut-être pas et que même si elle y parvenait, elle ne serait plus la même personne », a déclaré Hough. «Je me souviens juste d’être allongé sur le sol de l’hôpital, en train de mendier. Je me suis dit : ‘S’il te plaît, ne pars pas.’

Le lendemain de son urgence craniectomie – un type de chirurgie cérébrale où un chirurgien enlèvera un morceau du crâne pour soulager la pression – Erbert était « méconnaissable », il lui manquait 40 % de son crâne, a poursuivi Hough. Il a ajouté qu’il avait été soulagé lorsque sa femme s’est souvenue qu’ils avaient dansé avant l’incident.

Plus tard ce mois-là, Erbert a subi une cranioplastie qui, selon le Bibliothèque nationale de médecine « est l’intervention chirurgicale visant à réparer les défauts crâniens de manière à la fois esthétique et fonctionnelle » et est réalisée « principalement après des blessures traumatiques ».

Ebert a déclaré pendant le segment qu’on lui avait dit qu’elle ne marcherait peut-être plus. Mais « têtue » comme toujours, elle était de retour au studio de danse en mars et a reçu une autorisation médicale pour reprendre la tournée en avril.

En regardant le segment mardi soir, Erbert a déclaré à People qu’elle était « inondée d’émotions ».

« Quand ils ont diffusé le package, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à le perdre parce que je n’avais pas vu beaucoup de séquences depuis un certain temps », a déclaré Erbert à People, ajoutant qu’elle restait concentrée sur sa récupération. « Et donc pour revenir à cela, j’étais juste inondé d’émotions, mais c’était extrêmement spécial d’être ici. »

La danseuse, qui vient de fêter ses 30 ans, a ajouté qu’elle apprenait à écouter son corps et à évaluer quand « quelque chose ne va pas ».

« Je suis très, très, très attentif, presque peut-être trop attentif aux choses que nous faisons, aux mouvements que nous faisons pour nous assurer qu’elle est protégée, qu’elle est en sécurité à tout moment », a déclaré Hough, ajoutant que leur camée « DWTS » était « c’est juste en quelque sorte le début de la narration de l’histoire complète. »