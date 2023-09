Derek Hough et Hayley Erbert profitent d’une lune de miel romantique en Italie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Derek Hough38 ans, et Hayley Erbert, 28 ans, avait l’air tellement amoureux lors de leur lune de miel, dans une nouvelle vidéo. Le danseur professionnel s’est rendu sur Instagram pour partager la publication, qui comprenait plusieurs clips de son séjour en Italie, et l’a sous-titré avec : « Partie 1 – Premier voyage en tant que couple marié. Il devrait y avoir un nom pour ça🤔#mrandmrshough.

Dans la vidéo, les jeunes mariés font diverses choses, notamment marcher main dans la main dehors, caresser un chat errant et passer du temps sur un bateau. Ils ont également sauté ensemble dans la mer en se tenant la main et ont admiré les magnifiques vues dont ils ont eu la chance d’être témoins. Il y a eu de nombreux baisers et câlins tandis que les tourtereaux brillaient de bonheur après le mariage.

La vidéo de Derek a été partagée moins d’une semaine après que lui et Hayley aient dit « oui ». Les tourtereaux ont eu un mariage incroyable dans une forêt californienne et ont partagé leur première photo de mariage sur leurs comptes de réseaux sociaux. « Nous sommes dans une forêt de séquoias, mais nous nous sommes mariés juste en face de cet arbre mère entouré de tous ces arbres plus petits », a déclaré Hayley. PERSONNES, qui a également lancé la photo épique. « Ils laissent tomber toutes les graines, et elles plantent un peu comme une armée d’enfants pour protéger la mère. Le symbolisme était magnifique. Nous sommes ici, plantant nos graines pour agrandir notre famille.

En plus d’organiser leur célébration dans un endroit magnifique, Derek et Hayley étaient incroyables lors de leur mariage. La mariée portait une robe de mariée sur mesure conçue par Georgina Chapman depuis Marchesa et le marié portait un costume Tom Ford. Certains de leurs invités célèbres au mariage étaient inclus Jenna Johnson, Shawn Johnson, Nina Dobrev, Shaun Blanc, Alphonse Ribeiro, Freida Pinto, Amy Purdy, Robert et Kym Héjavecet, Julianne Hough.

Derek et Hayley se sont rencontrés pour la première fois lorsque Hayley a rejoint le MOVE Live Tour de son futur mari en 2014. Ils se sont à nouveau croisés lorsqu’elle a été embauchée pour rejoindre le Danser avec les étoiles saison 21 troupe. Ils ont commencé à se fréquenter quelque temps après leur deuxième rencontre et ont rendu public leur romance en 2017.