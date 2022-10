Derek Hough dit que ça “me brise le cœur” Leslie Jordan n’a jamais pu être dans “Dancing With the Stars”

Le juge de “Dancing with the Stars”, Derek Hough, a déclaré lundi soir que cela “me brise le cœur” d’entendre que Leslie Jordan voulait participer à l’émission.

“Sa personnalité était si grande, si grandiose et joyeuse et la série s’en félicite. Cela me brise le cœur en ce moment”, a-t-il déclaré après que le journaliste de “Extra”, Melvin Robert, ait expliqué que le comédien avait lancé une pétition il y a 12 ans pour le faire entrer dans la réalité. Afficher.

“J’aurais aimé le savoir, car nous l’aurions fait”, a déclaré Hough. “Chaque fois que j’entends des gens comme ça qui rivalisent pour être dans la série, j’aime tendre la main et trouver des moyens de les intégrer d’une manière ou d’une autre. Même s’ils ne sont pas candidats.”

Il a ajouté : “Ça me brise le cœur de ne pas avoir pu faire ça.”

Jordan, 67 ans, connu pour ses rôles dans “Will & Grace” et “American Horror Story” et pour sa grande personnalité, est décédé lundi dans un accident de voiture.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan”, a partagé son agent, David Shaul, dans une déclaration à Fox News Digital. “Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles.”

Shaul a ajouté: “Ce qui lui manquait en taille, il l’a compensé en générosité et en grandeur en tant que fils, frère, artiste, comédien, partenaire et être humain. Savoir qu’il a quitté le monde au sommet de sa vie professionnelle et personnelle est la seule consolation que l’on puisse avoir aujourd’hui.”

La production a été interrompue sur l’émission FOX “Call me Kat” à la suite de la mort de Jordan, selon des informations. Il avait filmé une foule d’épisodes de la comédie avec Mayim Bialik et devrait apparaître dans chacun des épisodes de la saison en cours de l’émission.

Dans une vidéo YouTube comique de 2010, Jordan a dit à la caméra “Je suppose que vous vous demandez pourquoi je suis pratiquement prostré de chagrin”, alors qu’il était allongé dans un peignoir et des lunettes de soleil avec un chiffon sur le front.

Il a poursuivi: “‘Dancing With the Stars’ m’a refusé je pense trois fois maintenant. Et je suppose que vous vous demandez pourquoi je veux tellement être dans ‘Dancing With the Stars’. Quand j’étais petit, j’étais dans des cours de danse. Je tourbillonnais sur le sol avec mon gros, un peu en sueur… partenaire. Le professeur m’a tapé sur l’épaule. Elle a dit: “M. Jordan, vous devez vous rappeler que la jeune femme est l’image. Vous n’êtes que le cadre. ‘ J’ai été le cadre toute ma vie. Je veux monter dans “Danse avec les stars” où je peux être la photo !”

La cause du décès de Jordan n’a pas été révélée.

L’acteur était “sans pouls et ne respirait pas” lorsque les premiers intervenants l’ont sorti de sa voiture et ont commencé à sauver des vies après que sa voiture a heurté un arbre à Hollywood lundi matin, a confirmé le capitaine du LAFD Erik Scott à Fox News Digital.