Derek Chisora ​​est toujours maître de son propre destin malgré la déception de Joseph Parker – il est à terre, mais pas dehors … | Nouvelles de boxe

La division des poids lourds a produit beaucoup de choses, mais jamais un rival qui peut mettre fin au feuilleton Derek Chisora. Son destin reste fermement entre ses propres mains – le défi est de le maintenir ainsi.

L’anti-héros connu sous le nom de Del Boy a longtemps tordu le monde étrange et merveilleux de la boxe de son plein gré, mais sa déception face à Joseph Parker était un rappel solennel que même lui ne pouvait pas échapper aux cruautés du sport.

« Ils veulent que je prenne encore ma retraite, mais je ne le ferai pas », fut son élan émotionnel contre personne en particulier après avoir perdu une décision partagée malgré le seul but du combat.

Chisora ​​a renversé Parker après sept secondes



Chisora ​​a terminé fortement mais un seul juge l’a favorisé



Pour la première fois en neuf ans, ce vétéran et adorable voleur a perdu des combats consécutifs. La dernière fois, c’était un carrefour tortueux dans lequel il a pu naviguer.

Mais cette fois?

Chisora, 37 ans, a été le vaillant finaliste des trois événements majeurs qu’il a en tête d’affiche depuis la nomination de David Haye comme manager. Toute la carrière de Chisora ​​a été une montagne russe d’extrêmes terrifiantes, mais depuis que Haye lui a infligé la troisième de trois défaites consécutives en 2012, il n’a pas été confronté à de telles questions sur son avenir.

Sa capacité à défier les normes et l’infrastructure de la boxe pour se délecter aux côtés des champions, malgré un titre mondial en jeu dans un seul de ses 43 combats, a toujours fait partie de son charme unique.

La boxe a été bonne pour Chisora ​​au cours des dernières années, mais il a reçu un rappel inattendu de sa dureté persistante lors de ses deux derniers combats, avec des séries consécutives de cartes de pointage qui l’ont laissé dégonflé et ruiné sa chance.

Il y a sept mois, il a suscité des questions majeures sur le statut d’Oleksandr Usyk en tant que prochain grand événement malgré le fait que l’Ukrainien le mettait en avant. Samedi soir à Manchester, il a aplati Parker après seulement sept secondes, puis a terminé le combat avec force, mais les juges l’ont puni pour le temps entre les deux.

Son exaspération était presque alarmante: «Je ne sais pas ce qu’ils voyaient», dit-il.

La carrière de Chisora ​​a été relancée par son partenariat avec David Haye



Chisora ​​a été du mauvais côté des décisions consécutives



«Je ne les laisserai pas me ralentir. Pas question. J’y retournerai. Parce que je ne les laisserai pas gagner. Je suis très contrarié mais ils ne gagneront pas.

«Je suis au-delà de m’énerver maintenant.

« Mon dernier combat. Ce combat. Ils ne m’aiment pas. C’est décevant.

« Je ne peux pas m’énerver. C’est horrible. Je donne tout. Ce sont les résultats que j’obtiens.

« Son entraîneur Andy Lee a dit que j’avais gagné le combat! »

Lee, dans le coin de Parker, a admis: « Après le combat, Joe a dit: » Je ne suis pas sûr que nous ayons eu ça « . »

Le promoteur Eddie Hearn a déclaré que Chisora ​​était « durement fait par ».

L’aveu crucial de Chisora ​​et une fenêtre sur son esprit au-delà de la bravade était: « C’est le traitement que je reçois de la boxe. »

Le sport n’attend personne et très peu parviennent indemnes à la terre promise. La course de Chisora ​​à le mélanger avec les meilleurs chiens de la division ne doit pas être encore terminée, mais au fur et à mesure que les années s’accumulent, il doit éviter le risque de laisser quelqu’un d’autre être le maître de son destin.

















1:41



Joseph Parker est prêt à affronter Derek Chisora ​​immédiatement



Conor Benn accueille Chisora ​​dans les coulisses après le combat



La perception de Chisora ​​parmi ses pairs sera celle d’un gardien de la véritable élite, mais la possession de cette clé peut être un calice empoisonné. Une file d’attente de jeunes prétendants affamés regardera Chisora ​​comme l’homme qu’ils doivent transmettre pour se rendre au sommet.

La tentation pour le Britannique apparemment toujours vert sera de les engager et de continuer sa course dans une carrière vraiment fascinante.

Mais le danger est qu’il devienne une note de bas de page dans l’héritage d’un futur champion.

La boxe peut être une maîtresse ingrate, même pour les plus fidèles. Le jeu est jonché de poids lourds crédibles qui se sont battus trop courageusement pendant trop longtemps, espérant et espérant que leur fortune change. C’est rarement le cas.

Les jetons ne tombent pas en faveur de Chisora ​​mais il est toujours en compétition au plus haut niveau – Usyk et Parker, deux anciens champions du monde consécutivement, n’ont pas profité de leurs 12 tours avec lui et à deux reprises, il y avait un argument pour le résultat inverse.

Le danger est qu’il se glisse dans le rôle du courageux finaliste dans une course de deux chevaux, choisi par des poids lourds de substance qui veulent utiliser la valeur de son nom. C’est un métier qui pourrait ajouter des années à sa carrière au détriment de sa réputation. C’est le destin désespéré qu’il doit éviter.

Parker et Chisora ​​partagent un hamburger d’après-combat



La rivalité entre Parker et Chisora ​​pourrait encore être renouvelée



Pour l’instant? Le match revanche que Chisora ​​et Parker ont convenu verbalement a du sens, surtout si la division est bloquée derrière la bataille attendue entre Anthony Joshua et Tyson Fury.

Le Néo-Zélandais Parker, l’ancien champion de la WBO, a réussi à rallumer la flamme de sa carrière qui s’est atténuée lorsqu’il a perdu son titre et son record invaincu contre Joshua en 2018.

Depuis, il a été considéré comme doux, probablement injustement, par ses rivaux. Sa réponse après avoir battu Chisora: « C’était proche. Cela aurait pu se passer dans les deux sens. »

Mais il conserve un rang élevé avec la WBO et pourrait encore se battre pour revenir en lice – il faisait autrefois partie d’un triumvirat passionnant et invaincu de champions du monde aux côtés de Joshua et Deontay Wilder.

L’avenir, avec l’allié de Fury Andy Lee comme nouvel entraîneur, s’annonce à nouveau brillant pour Parker, mais uniquement parce qu’un juge l’a repoussé au lieu de Chisora. C’est ainsi que les perceptions peuvent changer si radicalement en fonction du gribouillage des décideurs puissants mais silencieux au bord du ring.

Alors peut-être que Chisora ​​devrait continuer malgré tout, en combattant des prétendants plus jeunes et plus ambitieux à chaque fois? Voir? C’est cette facile d’être tenté …

Chisora ​​déplorera que ce ne soit pas lui qui a progressé samedi et que ce ne soit peut-être plus jamais lui. Mais c’est un aberrant qui a toujours profité du lancer de dés même après des combats qui n’ont pas abouti.

Nous aimons Chisora ​​pour toutes ses controverses et tout le chaos et continuerons de le faire. Mais il doit faire attention à extraire tout ce qu’il peut de ce sport sans trop rendre son âme.