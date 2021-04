Derek Chisora ​​a déclenché une dispute avec Joseph Parker à la pesée pour leur combat contre les poids lourds | Nouvelles de boxe

Derek Chisora ​​a partagé une confrontation intense avec Joseph Parker, puis a déclenché une dispute chauffée à la pesée pour leur confrontation des poids lourds.

Le candidat britannique a fait pencher la balance à 17 livres de 12 livres, neuf livres de plus que Parker, qui est arrivé à 17 livres de 3 livres pour le combat de samedi à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sport.

Chisora ​​regarda Parker alors qu’ils se tenaient sur scène avant de s’engager dans une dispute en colère sur l’ordre de leurs promenades sur le ring.

« Nous nous disputons », a déclaré Chisora Sky Sports. «Ils veulent un tirage au sort pour ceux qui entrent sur le ring en premier et en second. J’ai dit non. Je ne fais pas ça.

«Soit j’arrive en deuxième, soit je rentre à la maison tout de suite!

« Je ne suis pas de bonne humeur. »

Katie Taylor défend également ses titres mondiaux incontestés des poids légers contre Natasha Jonas dans une répétition de leur rencontre épique aux Jeux olympiques de Londres 2012.

La star irlandaise invaincue pesait 9 livres, Jonas égalant le même poids sur la balance.

Plus à venir…