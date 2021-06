Derek Chauvin rompt le silence pour promettre «plus d’informations» sur le meurtre de George Floyd alors qu’il est condamné à plus de 22 ans

DEREK Chauvin a promis plus d’informations sur le meurtre de George Floyd dans une déclaration énigmatique alors qu’il était condamné à plus de 22 ans de prison vendredi.

L’ex-flic tueur de 45 ans a rompu son silence en audience publique pour s’adresser aux proches survivants de Floyd et a expliqué que davantage d’informations allaient devenir publiques, ce qui leur donnerait « la tranquillité d’esprit ».

Lisez notre blog en direct sur la détermination de la peine de Derek Chauvin pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Brisant son silence pour la première fois, l’ex-flic condamné Derek Chauvin a présenté ses condoléances à la famille de George Floyd et a ensuite suggéré que « d’autres informations à l’avenir » arrivaient qui donneraient à la famille « la tranquillité d’esprit » Crédit : Reuters

Chauvin a été condamné à plus de 22 ans de prison pour plusieurs chefs d’accusation de meurtre dans la mort de George Floyd Crédit : reportez-vous à la légende

« Pour le moment, en raison de certaines questions juridiques supplémentaires en cours, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration complète pour le moment », a-t-il déclaré au juge Peter Cahill.

L’homme au crâne rasé et vêtu d’un costume gris tourna alors la tête vers la droite et s’adressa à la galerie.

« Mais très brièvement, je veux envoyer mes condoléances à la famille Floyd », a déclaré Chauvin.

« Il y aura d’autres informations à l’avenir qui pourraient vous intéresser et j’espère que les choses vous apporteront une certaine tranquillité d’esprit. »

Chauvin a étouffé Floyd pendant plus de neuf minutes le 25 mai 2020 Crédit : AFP

Jusqu’à ce qu’il s’exprime en audience publique vendredi, Chauvin n’a pas témoigné dans son affaire de meurtre et n’a pas parlé de la mort de Floyd qui a été capturée à la fois par la caméra corporelle et par un témoin se tenant à proximité. Crédit : Reuters

Le juge a suspendu le tribunal puis est revenu pour rendre sa décision, envoyant Chauvin à plus de 22 ans de prison – légèrement inférieur aux 30 ans recherchés par les procureurs.

Dans sa note de condamnation, le juge Cahill a écrit que Chauvin avait tué Floyd d’une « manière particulièrement cruelle et un abus de son autorité ».

« Il était particulièrement cruel de tuer George Floyd lentement en inhibant sa capacité à respirer alors que M. Floyd avait déjà clairement indiqué qu’il avait du mal à respirer », a-t-il écrit, selon une transcription publiée par NBC News.

Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir appuyé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes le 25 mai 2020, alors que l’homme noir de 46 ans menottes aux poignets a protesté « Je ne peux pas respirer » et est devenu mou.

Le ton et la substance adoptés par Chauvin ont laissé l’ancien procureur du comté de Hennepin, Joseph Daly, perplexe.

« C’est un vrai casse-tête », a déclaré Daly au New York Daily News. « Je pense que c’était sourd. »

L’ancien procureur du comté de Hennepin, Joseph Daly, a qualifié la déclaration de Chauvin devant le tribunal de « gratte-tête » Crédit : Reuters

Daly a déclaré que Chauvin avait semblé «froid» tout au long du procès et avait raté sa seule chance de montrer un peu d’humanité.

« S’il y avait un moyen de réconforter la famille Floyd, c’était d’offrir ses condoléances et de demander pardon, puis de se taire », a-t-il déclaré.

La déclaration de Chauvin faisait suite à un témoignage plus long et sincère de sa mère.

Les commentaires de Chauvin faisaient suite au plaidoyer passionné de sa mère pour que le juge lui épargne une longue peine de prison, ainsi que les frères de Floyd et sa fille de 7 ans exprimant leur douleur face à sa perte. Crédit : AP

« J’ai toujours cru en votre innocence et je n’y ai jamais dérogé, a déclaré Carolyn Pawlenty.

Cela s’est également produit après que la fille de Floyd, Gianna, âgée de sept ans, a tendrement décrit la disparition de son père dans une déclaration préenregistrée.

« Je veux jouer avec lui, m’amuser, faire un tour en avion », a déclaré la petite Gianna Floyd, 7 ans, par vidéo lors de l’audience au palais de justice du comté de Hennepin.

« Nous dînions tous les soirs avant d’aller nous coucher et papa m’aidait à me brosser les dents. »

Deux des frères de Floyd, Philonise et Terrence, ont également pris la parole devant le tribunal.

« Ma famille et moi avons été condamnés à perpétuité. Nous ne pourrons jamais récupérer George », a déclaré Philonise dans sa déclaration d’impact sur la victime, avant de demander au juge d’infliger à Chauvin la peine maximale.

Terrence se tourna directement vers Chauvin, lui demandant : « Je veux savoir de l’homme lui-même, pourquoi ? A quoi pensiez-vous ? Quand vous aviez votre genou sur le cou de mon frère ?

Chauvin sera de retour devant un tribunal fédéral pour se défendre contre des accusations de droits civils fédéraux dans la mort de Floyd, avec trois autres policiers licenciés de Minneapolis dont les procès n’ont pas encore commencé.