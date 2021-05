Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd, demande un nouveau procès

L’avocat de la défense de l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a demandé mardi un nouveau procès après que Chauvin a été reconnu coupable en avril de meurtre au deuxième degré et d’autres chefs d’accusation pour la mort de George Floyd.

L’avocat Eric J. Nelson dit dans la requête que Chauvin s’est vu refuser un procès équitable pour des raisons telles que «l’inconduite du procureur et du jury; des erreurs de droit au procès», et que le verdict du jury qui en a résulté était «contraire à la loi».

Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable en avril de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir pressé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors que l’homme noir disait qu’il ne pouvait pas respirer et est parti immobile.

La motion de mardi, une évolution attendue dans l’affaire, fait valoir qu’un certain nombre de raisons justifieraient un nouveau procès. Parmi les plus attendus: que le juge Peter Cahill n’aurait pas dû rejeter la demande de la défense de changer le lieu du procès.

Lors de la sélection du jury du procès, Cahill a déclaré qu’il ne retarderait ni ne déplacerait le procès de Chauvin, craignant qu’un règlement de 27 millions de dollars pour la famille de Floyd ne ternisse le groupe de jurés.

Le dépôt de Nelson mardi a également demandé au juge d’invalider le verdict au motif que le jury avait commis une faute, se sentait sous pression et / ou n’avait pas respecté les instructions du jury, bien que le dépôt n’incluait pas de détails sur cette affirmation. Mettre en cause un verdict, c’est remettre en question sa validité.

Mary Moriarty, l’ancien défenseur public en chef du comté de Hennepin dans le Minnesota, a déclaré que la requête était courante et que presque tous les arguments soulevés avaient déjà été soulevés au cours du procès. Les avocats le font souvent afin de préserver les problèmes potentiels pour un appel.

La demande d’un nouveau procès peut être une «étape intermédiaire» pour les accusés au pénal en plus de déposer un appel, selon BK Law Group.

Dans le dossier, Nelson a également demandé une audience pour examiner l’inconduite du jury.

La motion de mardi ne mentionnait pas les rapports récents selon lesquels le juré Brandon Mitchell avait participé à une marche du 28 août à Washington, DC, en l’honneur de Martin Luther King, Jr., mais Moriarty pense que cela pourrait être l’une des raisons de la demande. Mitchell a été photographié portant un t-shirt qui encadrait une image de Martin Luther King avec les mots «Get Your Knee Off Our Necks» et «BLM».

Mitchell, comme tous les jurés, a rempli un questionnaire concernant son point de vue sur des questions comme BLM et a également été interrogé à ce sujet lors de la sélection du jury.

Nelson a demandé à plusieurs reprises à Cahill au cours du procès de séquestrer le jury en raison de l’immense intérêt du public dans l’affaire, et il a spécifiquement évoqué le commentaire de la membre du Congrès Maxine Waters exhortant les manifestants à « devenir plus conflictuels » si Chauvin n’est pas condamné. , qui a été faite avant le début des délibérations.

La motion dit qu’elle a entraîné «l’intimidation du jury et la peur potentielle de représailles parmi les jurés».

« Je pense qu’il (Nelson) veut une enquête très large (mais) le juge ne le fera pas. Je peux à peu près le garantir », a déclaré Moriarty.

Moriarty a déclaré que l’une des raisons de la demande pourrait également être de faire figurer les problèmes potentiels d’inconduite d’un juré dans le dossier du tribunal, car c’est ce à quoi une cour d’appel ferait uniquement référence dans son examen des problèmes potentiels qui exigeraient une nouvelle affaire.

Chauvin devrait être condamné en juin. Le procureur général du Minnesota a déposé la semaine dernière des documents demandant que Chauvin soit condamné à une peine de prison plus sévère dans l’affaire, arguant que l’ancien policier de Minneapolis avait infligé des méthodes meurtrières tortueuses alors que Floyd plaidait pour sa vie.

« M. Floyd a été traité avec une cruauté particulière. (…) Le défendeur a continué de maintenir sa position au sommet de M. Floyd alors même que M. Floyd criait qu’il souffrait, même si M. Floyd s’est exclamé 27 fois qu’il ne pouvait pas respirer, et même lorsque M. Floyd a dit que les actions du défendeur le tuaient », a déclaré le procureur général du Minnesota, Keith Ellison. Il a ajouté que Chauvin est resté en position pendant que Floyd criait pour sa mère, cessait de parler et perdait connaissance.

Les procureurs ont également écrit que les actions de Chauvin « infligeaient une douleur gratuite » et une détresse psychologique non seulement à Floyd mais aux passants civils qui, selon eux, seront hantés par le souvenir de ce qu’ils ont vu.

Quatre des personnes présentes dans la foule qui regardaient la mort de Floyd étaient des mineurs, selon le dossier du tribunal.

