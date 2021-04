DEREK Chauvin sera placé sous surveillance suicidaire dans une prison à sécurité maximale alors qu’il attend la condamnation pour le meurtre de George Floyd.

L’ancien flic de 45 ans risque une peine maximale de 75 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de Floyd sur tous les chefs d’accusation mardi après un procès de trois semaines.

🔵 Lis notre blog en direct sur l’essai de George Floyd pour les dernières mises à jour

Derek Chauvin se tient après qu’un jury l’a déclaré coupable de toutes les accusations de son procès Crédit: Reuters

Chauvin est emmené menotté Crédit: Reuters

La condamnation doit avoir lieu dans huit semaines, a déclaré le juge Peter Cahill.

La caution de Chauvin a été immédiatement révoquée et il a été emmené hors de la salle d’audience menotté après la lecture du verdict.

Son visage masqué par un masque facial et peu de réaction pouvait être vu de Chauvin, mais ses yeux se balançaient sauvagement autour de la pièce alors qu’il était emmené.

Chauvin a été enfermé dans les cellules du centre gouvernemental du comté de Hennepin avant d’être transféré à Oak Park Heights – à 40 km à l’est de Minneapolis – à la frontière avec le Wisconsin plus tard mardi.

Oak Park Heights est la seule prison à sécurité maximale de niveau 5 de l’État et elle est considérée comme l’une des plus sûres pour les délinquants à haut risque.

Personne n’a jamais échappé à la prison depuis son ouverture en 1982.

Chauvin sera considéré comme un risque de suicide et il sera étroitement surveillé pour sa propre sécurité, rapporte le Daily Mail.

En tant qu’ancien flic, il sera également exposé aux autres détenus.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré mardi.

Le jury racialement divers – anonyme et séquestré du monde extérieur – a délibéré pendant environ 10 heures et demie avant de rendre son verdict.

Comme chacune des charges contre Chauvin était distincte, les jurés devaient rendre un verdict distinct pour chaque chef d’accusation. Ils ont dû conclure que les actions de Chauvin étaient un «facteur causal substantiel» dans la mort de Floyd et que son usage de la force était déraisonnable.

Les gens réagissent après que Chauvin ait été reconnu coupable des trois chefs d’accusation Crédit: The Mega Agency

L’accusation de meurtre au deuxième degré est passible d’une peine maximale de 40 ans de prison, celle de meurtre au troisième degré de 25 ans au maximum et celle d’homicide involontaire coupable au deuxième degré de 10 ans au maximum.

Chauvin risque actuellement un maximum de 75 ans d’emprisonnement, mais les procureurs avaient précédemment déclaré qu’ils demanderaient des peines plus lourdes pour toutes les condamnations.

Le procureur Jerry Blackwell a déclaré que le verdict de mardi envoie le message que « la vie de Floyd comptait ».

« Maintenant, aucun verdict ne peut nous ramener George Perry Floyd, mais ce verdict donne un message à sa famille qu’il était quelqu’un, que sa vie comptait, que toutes nos vies comptent. Et c’est important », a-t-il dit.

« J’espère également que ce verdict, pour tout le reste du collectif, pour nous tous, nous aidera à avancer sur la voie d’une meilleure humanité. »

L’avocat des droits civils Ben Crump, qui travaille avec la famille Floyd, a publié mardi soir une déclaration déclarant: « La justice est arrivée ».

« COUPABLE! La justice péniblement gagnée est enfin arrivée pour la famille de George Floyd », a écrit Crump.

« Ce verdict est un tournant dans l’histoire et envoie un message clair sur la nécessité de rendre des comptes des forces de l’ordre. La justice pour l’Amérique noire est la justice pour toute l’Amérique! »

Les gens réagissent au verdict de culpabilité du procès Derek Chauvin Crédit: The Mega Agency

Le frère de Floyd, Rodney, a déclaré à MSNBC qu’il était bouleversé par le résultat du procès.

« Je ressens des larmes de joie, tellement émouvantes », a déclaré Rodney. « Ce droit ici est pour tout le monde qui a été dans cette situation. Tout le monde, tout le monde. »

La petite amie de Floyd, Courteney Ross, a qualifié mardi de « grand jour pour le monde ».

«Nous commençons enfin à voir. Nous nous sommes promenés les yeux grands fermés pendant longtemps, alors ils commencent à s’ouvrir aujourd’hui, et ce sera le premier dans un avenir de changement », a-t-elle déclaré à CNN.

« Pour moi, cela signifie que mes amis et les gens qui ont également perdu des êtres chers ont maintenant une chance de faire rouvrir leur dossier. »

L’ancien président Barack Obama a exprimé son soulagement dans une déclaration sur Twitter, insistant sur le fait que le jury « a fait la bonne chose ».

« Mais la vraie justice exige beaucoup plus », a écrit Obama.

« Michelle et moi envoyons nos prières à la famille Floyd, et nous soutenons tous ceux qui se sont engagés à garantir à chaque Américain la pleine mesure de justice que George et tant d’autres se sont vu refuser. »

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il était «heureux que justice soit rendue» pour la famille de Floyd.

« Cependant, un verdict de culpabilité ne signifie pas que le problème persistant de l’inconduite de la police est résolu. Nous continuerons à travailler pour un changement significatif », a promis Schumer.