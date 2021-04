L’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a été menotté et placé en garde à vue après qu’un jury l’a reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans la mort de George Floyd.

Les images de Chauvin quittant la salle d’audience menottes aux poignets se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux.

Chauvin se leva et plaça ses mains derrière son dos tandis que le shérif à l’intérieur de la salle d’audience lui plaçait les menottes.

Il a également semblé s’entretenir brièvement avec son avocat, Eric Nelson, alors que l’officier le conduisait hors de la pièce.

Les procureurs ont demandé et le juge Peter Cahill a ordonné la révocation de la caution de Chauvin et sa mise en détention provisoire par le shérif du comté de Hennepin jusqu’à une audience de détermination de la peine dans plusieurs semaines.

Certains médias sociaux les utilisateurs ont noté l’imagerie d’un ancien policier emmené hors d’une salle d’audience menotté. Autres a partagé le rapport de police initial déposé après la mort de Floyd, dans lequel les agents ont écrit: «Les agents ont pu mettre les menottes au suspect et ont noté qu’il semblait souffrir de détresse médicale».

Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. La mort de George Floyd en garde à vue en mai dernier a conduit à de nombreuses manifestations aux États-Unis pour exiger la justice raciale et la responsabilité de la police.

