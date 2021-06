Derek Chauvin condamné pour le meurtre de George Floyd

Piscine via Reuters

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin assiste aux plaidoiries lors de son procès pour meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd avec son avocat de la défense Eric Nelson à Minneapolis, Minnesota, le 19 avril 2021 dans un image fixe de la vidéo.

Les jurés ont également reconnu Chauvin coupable de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

C’est une décennie de moins que la peine maximale possible qu’il encourt pour l’accusation de meurtre au deuxième degré, le plus grave des trois chefs d’accusation dont il a été reconnu coupable par un jury le 20 avril après son procès.

La peine présumée pour Chauvin en vertu des directives de détermination de la peine du Minnesota est de 12 ans et demi.

Chauvin a maintenu son genou sur ou près du cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, alors que l’homme de 46 ans était allongé au sol, tout en le détenant soupçonné d’avoir utilisé un faux billet pour un achat, alors que trois autres flics de Minneapolis se tenaient à côté.

La vidéo choquante de la mort de Floyd, qui a été largement diffusée par les médias d’information et sur les réseaux sociaux, a provoqué une vague de grandes manifestations à travers le pays contre la brutalité policière et le racisme systémique.

Les trois autres anciens flics impliqués dans l’arrestation de Floyd, Tou Thao, J. Alexander Keung et Thomas Lane, devaient initialement être jugés en août pour complicité de meurtre et d’homicide involontaire dans la mort de Floyd. Ce procès est maintenant prévu pour mars prochain.

Cahill a reporté ce procès à la lumière d’un acte d’accusation fédéral émis en mai contre les trois officiers et Chauvin pour violation des droits civils de Floyd. Le juge a déclaré qu’il souhaitait que l’affaire fédérale soit traitée en premier, et qu’il souhaitait également mettre un peu de temps entre le procès d’État de Chauvin et celui des trois autres flics.

