Derek Chauvin condamné à 22,5 ans pour le meurtre de George Floyd

Un jury a condamné Derek Chauvin en avril pour meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd.

Chauvin fait également face à un acte d’accusation fédéral pour violation des droits civils de George Floyd qui pourrait ajouter une peine de prison.

Les trois anciens policiers de Minneapolis accusés d’avoir aidé et encouragé la mort de Floyd seront jugés en mars.

MINNEAPOLIS – L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été condamné à 270 mois, soit 22,5 ans, pour le meurtre de George Floyd l’année dernière.

Chauvin, 45 ans, devait purger environ 15 ans derrière les barreaux.

Le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, a déclaré que la peine n’était pas basée sur l’émotion ou la sympathie, mais a déclaré « nous devons reconnaître la douleur de la famille Floyd ».

Plus tôt lors de l’audience de détermination de la peine, Chauvin a présenté ses « condoléances » à la famille de Floyd mais ne s’est pas excusé pour ses actions. Il a dit qu’il n’était pas en mesure de parler davantage en raison d’autres litiges en cours.

La mère de Chauvin a pris la parole lors de l’audience – le premier membre de la famille à témoigner au nom de Chauvin.

La fille de Floyd, Gianna, âgée de 7 ans, son neveu et ses frères ont également fait des commentaires lors de l’audience et ont demandé au tribunal d’infliger à Chauvin la peine maximale.

« Ce n’est pas un meurtre au deuxième degré typique », a déclaré le procureur Matthew Frank avant que le juge ne lise la peine, appelant à 360 mois. « C’est flagrant. »

Un jury a condamné Chauvin en avril pour meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré. Il aurait pu écoper jusqu’à 30 ans de prison.

La mère de Chauvin témoigne, première de la famille à parler au nom d’un ex-flic

Carolyn Pawlenty, la mère de Chauvin, a déclaré au tribunal que les médias, le public et l’équipe de poursuite avaient à tort dépeint son fils comme agressif, sans cœur, indifférent et raciste.

« Je veux que ce tribunal sache qu’aucune de ces choses n’est vraie et que mon fils est un homme bon », a déclaré Pawlenty. « Derek est un homme calme, réfléchi, honorable et altruiste. Il a un grand cœur, et il a toujours fait passer les autres avant le sien. Le public ne saura jamais l’homme aimant et attentionné qu’il est, mais sa famille le sait. »

Pawlenty a déclaré que Chauvin avait rejoué les événements de ce jour-là encore et encore dans sa tête. « J’ai vu le tribut que cela lui a causé », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’une longue peine ne servira pas bien Derek. Lorsque vous condamnerez mon fils, vous me condamnerez également.

S’adressant directement à son fils, elle lui a dit que son moment le plus heureux était de lui donner naissance, suivi de l’épinglage sur son badge de police.

« Derek, je veux que tu saches que j’ai toujours cru en ton innocence, et je ne renoncerai jamais à ça, » dit Pawlenty. « J’ai lu de nombreuses lettres de personnes du monde entier qui croient également en votre innocence. »

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a déclaré que l’affaire est « à l’épicentre d’une fracture culturelle et politique » aux États-Unis « Nous avons essayé de garder beaucoup de cela hors de la salle d’audience » et de nous concentrer sur les faits, a-t-il déclaré, notant à quel point la division les gens se sentaient à propos de l’affaire.

Meurtre de George Floyd :Derek Chauvin risque jusqu’à 30 ans de prison lors de sa condamnation vendredi

La famille de Floyd demande une peine sévère

La fille de Floyd, Gianna, a témoigné à distance via la vidéo d’une caméra de téléphone portable. Vêtue d’une chemise à carreaux et d’un bandeau violet, elle a déclaré au tribunal qu’elle « demandait comment mon père s’était blessé » et souhaitait pouvoir jouer avec lui et l’aider à se brosser les dents, comme il le faisait tous les soirs.

Gianna a déclaré au tribunal qu’elle savait que son père était toujours autour d’elle par son esprit. Si elle pouvait lui dire quoi que ce soit, elle a dit qu’elle lui dirait que « il me manque et je l’aime ».

Le neveu de Floyd, Brandon Williams, et ses frères, Terrence et Philonise Floyd, ont également pris la parole, demandant au tribunal de condamner Chauvin à la peine maximale.

Philonise Floyd s’est adressé au tribunal avec un mouchoir à la main, essuyant ses larmes. Il a dit qu’il n’avait pas eu une bonne nuit de sommeil depuis la mort de son frère, ce qui a changé sa vie. Il a dit qu’il a parlé aux Nations Unies, en Afrique, au Canada, au Japon et dans de nombreux autres pays, au nom de George.

« Chaque jour, j’ai supplié que justice soit rendue, me souvenant de l’exécution de George », a-t-il déclaré, en entendant Floyd crier pour sa mère et plaider pour sa vie.

« La vie de George comptait, alors ma famille et moi, surtout ma nièce Gianna, elle a besoin de fermer », a déclaré Floyd. « Ma famille et moi avons été condamnés à perpétuité, nous ne pourrons pas récupérer George. »

« Une année qui m’a déchiré le cœur »:La famille George Floyd est aux prises avec une perte un an après le meurtre

Terrence Floyd a dit qu’il demanderait à Chauvin, qui était assis à quelques mètres de lui : « Pourquoi ? A quoi pensiez-vous ? Qu’est-ce qui vous passait par la tête quand vous aviez votre genou sur le cou de mon frère ? »

Il s’arrêtait parfois avec émotion et baissait les yeux.

« Nous ne voulons plus voir de claques sur les poignets », a-t-il déclaré au juge. « Nous avons déjà vécu cela. … Si c’était nous, si les règles étaient inversées, il n’y aurait aucun cas, ce serait ouvert et fermé. Nous serions en prison pour avoir tué quelqu’un. Alors nous demander la même pénalité pour Derek Chauvin. »

Le juge refuse un nouveau procès

Vendredi matin, Jude Peter Cahill du comté de Hennepin a rejeté la demande d’un avocat de la défense pour un nouveau procès.

Eric Nelson, l’avocat de Chauvin, a déposé une requête affirmant que Chauvin a été privé de son droit constitutionnel à un procès équitable, mais Cahill a déclaré que Nelson n’avait prouvé aucune des allégations.

C’est l’Amérique:Un an plus tard. Où est le changement ?

Ce qu’il faut savoir sur la peine

Floyd est décédé le Memorial Day 2020 lorsque Chauvin, 45 ans, s’est agenouillé sur lui devant un magasin Cup Foods à Minneapolis après que plusieurs agents ont répondu à un appel d’un faux billet. Des passants ont filmé l’incident et le meurtre a déclenché des manifestations à l’échelle nationale contre la brutalité policière et le racisme systémique.

Bien que Chauvin ait été reconnu coupable de trois chefs d’accusation, il ne sera condamné que sur le chef d’accusation le plus grave car toutes les accusations découlent d’un seul acte, commis contre une seule personne. Pour les contrevenants primaires qui ont commis un meurtre au deuxième degré, les lignes directrices sur la détermination de la peine recommandent 150 mois ou 12 ans et demi de prison.

Les procureurs ont demandé que Chauvin reçoive une peine de prison plus sévère en raison des facteurs aggravants de la mort de Floyd, notamment que Chauvin ait abusé de son autorité en tant que policier et que le crime ait été commis en présence d’enfants. Le juge du Minnesota, Peter Cahill, a statué le mois dernier qu’il y avait quatre facteurs aggravants, ce qui signifie que Chauvin pourrait encourir jusqu’à 30 ans de prison. Mais Cahill pourrait encore le condamner à moins.

‘Plus grand que la vie’:Des statues de George Floyd dévoilées pour marquer Juneteenth dans les villes américaines

L’avocat de la défense Eric Nelson s’est opposé à une peine plus sévère, affirmant que l’État n’avait pas prouvé que les facteurs aggravants, entre autres, existaient lorsque Chauvin a arrêté Floyd. Nelson a demandé un nouveau procès et une audience pour faire attaquer le verdict en raison de ce qu’il a appelé l’inconduite du jury.

Quelle que soit la peine, un accusé pour bonne conduite purgera probablement les deux tiers de la peine en prison et le reste en liberté surveillée appelée libération conditionnelle. Chauvin obtiendra également un crédit pour le temps passé depuis qu’il est allé en prison en avril.

Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao, les trois anciens policiers de Minneapolis accusés d’avoir aidé et encouragé la mort de Floyd, seront jugés en mars.

Pendant ce temps, un grand jury fédéral a inculpé Chauvin, Lane, Keung et Thao pour violation des droits civils de Floyd, ce qui pourrait prolonger les peines auxquelles les anciens officiers pourraient être condamnés. Ces accusations les accusent d’avoir violé une loi fédérale interdisant aux représentants du gouvernement d’abuser de leur autorité.

La violation des droits civils d’une personne est passible « d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité ou de la peine de mort », selon les circonstances et les blessures résultant du crime, selon le ministère de la Justice.

Chauvin fait également face à un autre acte d’accusation fédéral résultant d’une confrontation avec un adolescent de 14 ans en 2017.

Hauck a rapporté de Morristown, New Jersey.