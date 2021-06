Derek Chauvin condamné à 22,5 ANS de prison pour le meurtre de George Floyd — RT USA News

L’ancien policier du Minnesota Derek Chauvin, reconnu coupable en avril de trois chefs d’accusation liés au meurtre de l’homme noir de 46 ans George Floyd, a été condamné à 22,5 ans de prison.

Poussant pour la peine la plus sévère possible vendredi après-midi, le procureur Matthew Frank a déclaré au tribunal de Minneapolis que c’était « pas le meurtre non intentionnel typique au deuxième degré. » L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a insisté pour que justice ne soit pas rendue selon « opinion publique. »

Le tribunal a entendu les déclarations de la victime des membres de la famille de Floyd, y compris son frère Terrence Floyd qui s’est adressé directement à Chauvin, demandant : « Qu’est-ce qui t’a traversé la tête quand tu as mis ton genou sur le cou de mon frère ? La fille de Floyd, Gianna, âgée de 7 ans, est apparue par vidéo.

Le tribunal a également entendu la mère de Chauvin, Carolyn Pawlenty, qui a déclaré qu’il lui était difficile d’entendre et de lire comment les médias, le public et le ministère public avaient dépeint son fils. Elle l’a décrit comme un « Homme bon, » disant qu’il avait consacré sa vie au service de police et a demandé une peine plus légère.

Chauvin était prêt à offrir « condoléances » à la famille Floyd, mais citant d’autres questions juridiques, n’a pas fait de déclaration complète.

La condamnation intervient à peine deux mois après qu’un jury l’a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré – les trois chefs d’accusation découlant de la tristement célèbre rencontre au cours de laquelle Chauvin s’est agenouillé avec son genou sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, horribles spectateurs. Chauvin est resté dans une prison à sécurité maximale depuis sa condamnation.





L’altercation a été filmée sur des images de téléphone portable et a déclenché un été de conflit généralisé entre les flics, les manifestants anti-brutalité policière, les pillards opportunistes et les fauteurs de troubles semi-professionnels des deux côtés. Les agitateurs ont même mis en place des «zones autonomes» dans des villes comme Seattle, tandis que d’autres villes ont vu des flambées de violence aller et venir.

L’ancien officier, qui a été expulsé de la force un jour après le meurtre de Floyd, encourrait généralement une peine d’environ 12 ans et demi de prison pour un tel crime, étant donné qu’il est un délinquant primaire. Les procureurs dans l’affaire ont demandé une peine plus longue, cependant, en raison de facteurs aggravants, notamment l’abus de pouvoir en tant qu’officier et le fait que des enfants étaient présents pour assister au crime.

L’une des personnes présentes était Darnella Frazier, alors âgée de 17 ans, qui a sorti son téléphone pour filmer la rencontre – des images qui sont devenues cruciales pour les procureurs qui plaident contre l’ex-flic.

Jugeant les facteurs aggravants en mai, le juge du district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a déclaré que Chauvin avait traité Floyd avec «cruauté particulière” en omettant de fournir une assistance médicale. Notant le « caractère prolongé de l’asphyxie», il a souligné que Floyd avait plaidé qu’il ne pouvait pas respirer au moins 27 fois pendant l’épreuve.

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a fait valoir que l’État n’était pas en mesure de prouver que ces facteurs aggravants existaient au moment de la mort de Floyd et a cité «inconduite du jury”, entre autres, comme une raison de ne pas les accorder.

Plus tôt vendredi, Cahill a rejeté les requêtes de Nelson pour un nouveau procès et des audiences pour examiner l’allégation d’inconduite d’un juré.





