Derek Chauvin condamné à 22,5 ans. Cher, Ava DuVernay, plus réagir

Les célébrités réagissent à la condamnation de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd.

Vendredi, Chauvin a été condamné à 270 mois, ou 22,5 ans, après avoir été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. L’ancien officier, qui est blanc, a été vu sur une vidéo épinglant Floyd, un homme noir de 46 ans, au sol avec son genou le dernier Memorial Day pendant plus de neuf minutes.

La vidéo de l’incident sur téléphone portable est devenue virale, déclenchant des manifestations à l’échelle nationale et des émeutes de personnes appelant à la fin de la brutalité policière et du racisme systémique.

Le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, a déclaré que la peine n’était pas basée sur « l’émotion » ou la « sympathie », mais a déclaré « nous devons reconnaître la douleur de la famille Floyd ».

Les célébrités ont réagi à la condamnation le des médias sociaux. La cinéaste Ava DuVernay a qualifié Chauvin de « meurtrier ».

« Derek Chauvin est un meurtrier. Un meurtrier qui a vu plusieurs personnes plaider pour la vie de l’homme qu’il a tué en plein jour. Un meurtrier qui a placé tout le poids de son corps sur le cou d’un autre être humain et a senti la vie s’écouler hors de lui. Derek Chauvin est un meurtrier », a-t-elle écrit.

L’auteur de « Bad Feminist », Roxane Gay, a suggéré que la phrase n’était pas suffisante, rappelant que « George Floyd est toujours mort ».

« Mon Dieu. 270 mois de prison pour Derek Chauvin, ne peut plus jamais posséder d’armes à feu, doit s’inscrire en tant que délinquant prédateur à sa libération », a-t-elle déclaré. a écrit. « C’est juste une réponse émotionnelle conflictuelle dans la mesure où il est rare qu’un policier reçoive ce genre de peine, mais je ne sais pas s’il existe une peine satisfaisante ou acceptable pour ce genre de crime. »

Cher a réagi à la réponse de la mère de Chauvin, Carolyn Pawlenty, qui a déclaré au tribunal que son fils « est un homme calme, réfléchi, honorable et altruiste ».

« Comprenez que la mère de Chauvin ne veut pas que son fils s’en aille, mais la mère de GEORGE FLOYD NE VOIR » JAMAIS » SON FILS ENCORE », a-t-elle écrit. « SI SEULEMENT IL N’A PAS MIS SON POIDS SUR LE COU DE GEORGE PENDANT 9 MINUTES. IL A EU 9 MINUTES 2 ARRÊT. »

La star de « Pose » Billy Porter a tweeté un message simple : « 22,5 ans ».

« 22,5 ans, ce n’est pas assez long » a écrit Alyssa Milano.

Le rappeur 2 Chainz a également exprimé son mécontentement quant à la durée de la peine sur son histoire Instagram, soulignant qu’il avait une tante qui a purgé 20 ans et une autre tante qui a purgé 30 ans « et que personne n’est mort pendant le crime ».

Contributions : N’dea Yancey-Bragg, Tami Abdollah, Grace Hauck