Derek Chauvin condamné à 21 ans pour violation des droits civiques

Il a souhaité à M. Pope “une bonne relation avec votre mère” et la chance d’obtenir “la meilleure éducation possible pour mener une vie productive et épanouissante”. Aux enfants de M. Floyd, il a dit: “Je leur souhaite tout le meilleur dans leur vie et qu’ils aient d’excellents conseils pour devenir de grands adultes.”

Carolyn Pawlenty, la mère de M. Chauvin, a parlé au nom de son fils, tout comme elle l’a fait lors de sa condamnation lors du procès de l’État. Elle a cité ses 20 ans de service au service de police de Minneapolis et a déclaré que bon nombre de ses membres n’avaient «pas réussi à soutenir les leurs», une référence apparente à la condamnation des actions de son fils et aux témoignages contre lui par des collègues officiers.

L’accord de plaidoyer suggérait que la peine fédérale de M. Chauvin soit à peu près de la même durée que la peine d’État, 20 à 25 ans, lui donnant la possibilité de faire sa peine dans une prison fédérale où il serait moins susceptible de rencontrer des personnes qu’il avait aidé à condamner. quand il était officier.

Trois autres officiers ont participé à l’arrestation mortelle de M. Floyd, dont deux recrues, J. Alexander Kueng et Thomas Lane, et un officier plus expérimenté, Tou Thao, qui, avec M. Chauvin, est arrivé sur les lieux pour apporter un renfort. La vidéo d’un spectateur de la rencontre est devenue virale et les quatre officiers ont été rapidement licenciés.

Comprendre les épreuves découlant de la mort de George Floyd Carte 1 sur 5 Quatre accusés. Avec M. Chauvin, trois autres officiers ont été accusés d’avoir joué un rôle dans la mort de M. Floyd. Tou Thao, un officier vétéran qui était le partenaire de M. Chauvin, a retenu un groupe de passants. J. Alexander Kueng et Thomas Lane ont aidé à cerner M. Floyd. Les quatre hommes ont été impliqués dans plusieurs procédures. Procès pénal de M. Chauvin. En avril 2021, un jury d’un tribunal d’État a déclaré M. Chauvin, qui est blanc, coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. En juin 2021, il a été condamné à 22 ans et demi de prison ; il a fait appel de sa condamnation. Un deuxième procès pénal. M. Kueng, M. Lane et M. Thao devaient être jugés le 13 juin pour meurtre involontaire au deuxième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de M. Floyd. Le 18 mai, M. Lane a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable au deuxième degré devant un tribunal d’État. Le procès des deux officiers restants a ensuite été reporté.

Ils ont également fait face à des accusations de droits civils fédéraux en plus d’accusations de meurtre d’État, une décision que Mark Osler, ancien procureur fédéral et professeur de droit à l’Université de St. Thomas dans les villes jumelles, a déclaré être plus qu’une garantie pratique contre les acquittements ou les succès. recours devant le tribunal d’État.

“C’est le gouvernement fédéral qui a déclaré que cette affaire était importante à l’échelle nationale”, a-t-il déclaré. “Et c’était aussi une condamnation pour quelque chose au-delà de ce que nous avons vu dans l’État – il s’agissait de la privation des droits civils, pas seulement du meurtre de George Floyd.”