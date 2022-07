Derek Chauvin condamné à 21 ans de prison pour violation des droits civils fédéraux

L’été 2020 restera à jamais dans les mémoires comme «l’été de la protestation» qui a été déclenché par toutes les violations policières des droits civils contre les Noirs au fil des ans. Cependant, pour être précis, le meurtre de George Floyd représentait la dernière goutte de sang nécessaire pour faire éclater les prélèvements de désobéissance civile et de vitriol public envers la police à AmeriKKKa. La justice a été refusée à bon nombre de ceux dont la vie et les libertés étaient menacées, mais George Floyd et sa famille obtiennent ce qu’ils méritent, tout comme les hommes qui ont marqué leur vie pour toujours.

Derek Chauvin sera condamné aujourd’hui pour violation des droits civils fédéraux

L’ancien policier qui a assassiné George Floyd, Derek Chauvin, a comparu devant le tribunal aujourd’hui pour être à nouveau condamné. Cette fois, les violations fédérales des droits civiques qu’il a commises lors de son acte de violence de 8 h 46 contre Floyd lui ont valu 21 ans de prison supplémentaires. Auparavant, Chauvin avait plaidé non coupable, mais a depuis changé son ton en coupable tout en admettant qu’il avait gardé son genou logé dans le cou de Floyd longtemps après qu’il soit devenu insensible selon ABCActualités.

En tant que tel, Chauvin risque maintenant 20 à 25 ans de prison supplémentaires après avoir été condamné à 22,5 ans pour le meurtre.

Le reste des flics lâches qui se sont tenus là et ont regardé sans même un semblant d’intervention attendent également les procès de l’État et la condamnation pour leur inaction.

Nous espérons qu’ils pourriront tous douloureusement dans leurs nouvelles maisons.