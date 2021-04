DEREK Chauvin est l’ancien Officier de police du Minnesota coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd.

Le 20 avril, Derek Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable des trois accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable contre lui. Mais avant le procès pour meurtre qui a changé le cours de la vie de Chauvin, il était un policier marié.

Derek Chauvin est maintenant sous surveillance suicidaire dans une prison à sécurité maximale[/caption]

Derek Chauvin a-t-il des enfants?

Kellie a épousé Derek Chauvin en 2010, après que le couple se soit rencontré et soit tombé amoureux alors qu’elle travaillait comme radiologue dans un hôpital.

Elle a déclaré à la St Paul Pioneer Press qu’ils s’étaient rencontrés lorsqu’il avait déposé un suspect dans un hôpital de Minneapolis où elle travaillait.

Le couple n’a pas d’enfants, mais Kellie a deux enfants issus de sa précédente relation avec son ex-mari Kujay Xiong.

Qui est la femme de Derek Chauvin, Kellie Chauvin?

Kellie Chauvin était la femme de Derek Chauvin.

Derek a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd.

Le juge a annoncé le verdict du jury juste après 16 heures, heure locale, le 20 avril. Suite à la nouvelle, Chauvin a été vu menotté par le tribunal.

Kellie a divorcé de Derek peu de temps après avoir été accusé de la mort de Floyd[/caption]

Il est maintenant sous surveillance suicidaire dans une prison à sécurité maximale et encourt une peine pouvant aller jusqu’à 75 ans de prison.

Kellie a divorcé de Derek peu de temps après avoir été accusé de la mort de Floyd.

Kellie, 46 ans, est née au Laos en 1974. Sa famille a fui en Thaïlande en 1977 après la guerre.

C’est une ancienne radiologue et reine de beauté, qui a remporté le titre de Mme Minnesota en 2018.

Selon Villes jumelles, Kellie est entrée dans le spectacle à la demande d’un copain.

Kellie a expliqué qu’elle voulait représenter la communauté Hmong, car elle avait été victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant en raison de son héritage, de son apparence et de son statut de réfugiée.

Elle a apporté une aide financière à plusieurs organisations à but non lucratif et petites entreprises Hmong.

La mère de deux enfants a également fait du bénévolat comme traductrice dans les hôpitaux locaux, tout en faisant de son domicile un «havre de paix» pour les femmes Hmong qui traversent des moments difficiles.

Elle a déclaré: «Je les aide à trouver un logement et un emploi et leur fournit les ressources dont elles ont besoin pour réussir.

«Il suffit d’une seule personne pour faire la différence.»

Actualités Vantu a déclaré que l’emploi le plus récent de Kellie était de vendre des maisons pour l’agent immobilier Re / Max.

Son ex-mari, l’agent de police blanc Derek Chauvin, a été filmé, agenouillé sur le cou de George Floyd pendant neuf minutes, l’empêchant de respirer jusqu’à sa mort.

On pouvait entendre Floyd plaider «Je ne peux pas respirer» tandis que Chauvin ignorait les appels des spectateurs à se lever du cou.

Chauvin a été renvoyé du département de police de Minneapolis et sa femme l’a quitté.

Kellie est une ancienne radiologue et reine de beauté, qui a remporté le titre de Mme Minnesota en 2018[/caption]

Trois autres agents impliqués dans l’arrestation ont également été licenciés.

Qu’a dit Kellie Chauvin à propos de son premier mari?

Selon rapports de meaww.com, Kellie Chauvin, était mariée avant son partenariat avec Derek; à un homme nommé Kujay Xiong.

Kujay était un ingénieur qui a vécu à Eau Claire, dans le Wisconsin, pendant la majeure partie de sa vie.

La relation de Kellie avec Kujay était prétendument abusive, le point de vente a rapporté.





Elle avait dit de son mari le plus récent Derek: Kellie a dit: «Sous cet uniforme, c’est juste un softie. C’est un vrai gentleman.

«Il m’ouvre toujours la porte, met toujours mon manteau pour moi.

« Après mon [previous] divorce, j’avais une liste de choses indispensables si jamais je devais être dans une relation, et il convenait à tous.