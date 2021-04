L’ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable mardi du meurtre de George Floyd, un homme noir, en s’agenouillant sur le cou pendant 9 minutes et 29 secondes jusqu’à ce qu’il soit mou et sans vie.

Chauvin a perdu sa prétention d’innocence. Mais qui a vraiment gagné?

Certes, dans les termes les plus élémentaires, il y avait justice pour la victime et sa famille profondément lésée. L’homme qui a assassiné Floyd sera puni.

Le système a «fonctionné»?

Et certains pourraient prétendre que le système juridique a finalement «fonctionné» pour ces moments terribles où un policier abuse de son pouvoir et tue quelqu’un, trop souvent quelqu’un de couleur.

Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment – que le système a fonctionné?

Existe-t-il une nouvelle norme Chauvin qui offre du réconfort aux parents noirs qui sont chaque jour terrifiés que leur enfant puisse être arrêté pour une infraction mineure au code de la route qui, soudainement, dégénère inexplicablement en le meurtre de leur être cher?

Devons-nous leur assurer de ne pas s’inquiéter, que la condamnation de Chauvin agira comme un frein à une inconduite policière violente.

Tout ce qu’il faut, c’est que les hauts fonctionnaires du ministère, y compris le chef, se manifestent pour témoigner que ce que les agents abusifs ont fait était «en aucune façon, en forme ou en forme, ce qui relève de la politique, cela ne fait pas partie de notre formation, et cela ne fait certainement pas partie de notre éthique ou de nos valeurs. » (C’était le témoignage du chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, sur Chauvin, repris par l’ancien superviseur de Chauvin, l’enquêteur principal en matière d’homicide et un expert en formation du département.)

Oh, et la dissuasion exigerait également que toutes les actions potentiellement illicites des agents qui les arrêtent soient capturées sous tous les angles sur les caméras du corps de la police, les iPhones des spectateurs et les systèmes de surveillance à proximité; et que les images soient rassemblées de manière à ce qu’une phalange d’experts du cœur et des poumons puisse discerner pour un jury à la minute où le cerveau de la victime a subi des dommages irréparables ou à la seconde où un dernier souffle a été pris.

Indices du procès

La vérité est qu’il a fallu une montagne de preuves à charge pour condamner un flic brutal du meurtre d’un homme noir au cours du simple fait de l’arrêter pour avoir prétendument utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes.

La condamnation de Chauvin découragera-t-elle réellement d’autres comme lui, ou incitera-t-elle les frères officiers à s’avancer et à signaler une faute?

Il y a des indices du procès. Chef parmi eux l’image vidéo de Chauvin.

Même si Floyd demandait de l’air avant de se taire et de se relâcher, alors même que les spectateurs plaidaient pour sa vie, même si Chauvin pouvait les voir enregistrer tout sur leurs iPhones, même si un autre officier suggérait de faire rouler Floyd (« Non, il reste là où nous en sommes lui, répondit Chauvin); et même lorsque les ambulanciers sont arrivés et n’ont ressenti aucun pouls, Chauvin garda son genou planté là où il était.

Imaginez le sentiment de confiance et de liberté inexplicable qu’il a fallu à Chauvin – au centre de toute cette attention – pour maintenir un étranglement dévastateur pendant près de 10 minutes sans afficher une lueur de doute ou d’hésitation.

Ce n’était pas une recrue. Chauvin avait 19 ans dans le département, avait fait l’objet de 18 plaintes pour faute et impliqué dans plusieurs fusillades. Il avait persévéré et avait même été engagé pour être un agent de formation sur le terrain pour les nouvelles recrues.

‘Tu vas me tuer, mec’

Ses voies étaient les bonnes, et qui l’interrogerait? Certainement pas George Floyd.

« Tu vas me tuer, mec, » plaida Floyd avant de perdre connaissance.

« Alors arrêtez de parler, arrêtez de crier. Il faut énormément d’oxygène pour parler », répondit un Chauvin insensible.

Les services de police à travers le pays peuvent prendre des mesures sensées pour tenter de freiner les meurtres par la police d’hommes noirs. Ils peuvent exiger des caméras corporelles, interdire les étranglements et exiger des examens indépendants en cas de meurtre. Ils peuvent insister pour que les policiers s’abstiennent de porter des Tasers et des armes de poing du même côté de leur corps, afin de ne pas tirer accidentellement sur quelqu’un qu’ils ont l’intention d’étourdir, comme cela s’est produit le 11 avril près de Minneapolis dans la mort lors d’un arrêt de la circulation de Daunte Wright, 20 ans. Et les États peuvent même adopter de larges mesures de responsabilité policière comme les législateurs du Maryland l’ont fait ce mois-ci.

Mais comme la Commission Christopher qui a enquêté sur le passage à tabac de Rodney King par la police en 1991 l’a noté dans ses conclusions: «Les agents ont des pouvoirs spéciaux, uniques dans notre société, pour utiliser la force, même mortelle. (…) Parallèlement à ce pouvoir, cependant, doivent vient la responsabilité de la loyauté d’abord envers le public que servent les officiers. Cela exige que le code du silence ne soit pas utilisé comme un bouclier pour cacher une inconduite. «

Tant qu’il ne sera pas inculqué à la police que leur première loyauté est envers les George Floyds du monde, il n’y aura pas de gagnant pour la condamnation de Derek Chauvin.