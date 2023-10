Derek Carr sur les malheurs offensifs des Saints : « Nous devons bien faire les choses, et maintenant »

Greg Auman Journaliste NFC Sud

NOUVELLE-ORLÉANS — Lorsque les Bucs ont marqué 26 points en battant les Saints dimanche, cela a mis fin à une séquence impressionnante de 11 matchs consécutifs au cours desquels la Nouvelle-Orléans avait limité son adversaire à 20 points ou moins.

Cela mis à part, il y a une autre séquence moins flatteuse qui reste toujours aussi forte : les Saints ont marqué 21 points ou moins en 10 matchs consécutifs. Ils ont la chance d’avoir une fiche de 5-5 dans ces matchs malgré une longue crise offensive.

Les Saints ont une fiche de 2-2 malgré quatre touchés offensifs, le total le plus bas de l’équipe en quatre matchs depuis 1975, dont aucun touché lors de la défaite 26-9 à domicile de dimanche contre les Bucs.

Les difficultés offensives de dimanche reçoivent un astérisque parce que le quart-arrière Derek Carr jouait malgré une entorse à l’articulation AC à l’épaule de lancement, et l’entraîneur Dennis Allen a initialement cité l’exécution pour son équipe totalisant 197 verges offensives, son plus bas jamais enregistré en 64 matchs contre les Bucs.

« Evidemment, cela concerne avant tout l’exécution », a déclaré Allen. « C’est frustrant parce que nous allons devoir marquer des points pour gagner des matchs. Jusqu’à présent, cela n’a pas été assez bon. Il faut donc trouver une solution. »

Lorsqu’on lui a demandé si les bons jeux étaient annoncés de manière offensive, Allen a fait marche arrière un peu, en disant : « Quand vous êtes battu comme ça, vous devez tout regarder. Si vous disiez simplement que tout était dans l’exécution, alors cela ressemblerait à un putain de copout, non ? Donc je pense que nous devons être meilleurs dans de nombreux domaines.

On a ensuite demandé à Allen quand il pourrait envisager de faire un changement avec le jeu offensif, qui vient actuellement du coordinateur offensif Pete Carmichael, qui occupe ce rôle depuis 2009, principalement sous la direction de l’entraîneur-chef Sean Payton.

« Je n’y vais pas », a déclaré Allen. « Nous y allons et nous verrons ce que nous aurions pu faire de mieux, nous tous, entraîneurs et joueurs, et ensuite nous partirons de là. »

Face à une défense des Bucs dépourvue de demi de coin partant Jamel Dean et perdant la sécurité de départ Ryan Neal après deux jeux dans le match, les Saints n’ont pas réussi à trouver de passes vers le bas du terrain, aucune de leurs 39 tentatives de passes n’ayant donné un gain de plus de 20 verges. Le receveur Chris Olave, l’un des leaders de la ligue en termes de verges sur réception avant le match, a été limité à quatre verges sur six cibles.

Robert Smith et Chris Myers sur la défense de Bucs lors de la victoire contre les Saints

Les difficultés offensives ont été pires dans la zone rouge, où ils sont derniers de la ligue, convertissant seulement 33 % de leurs déplacements à l’intérieur de la ligne des 20 mètres adverse en touchés. Les Saints ont atteint le 19 des Bucs lors de leur premier entraînement, mais le porteur de ballon Alvin Kamara a été abandonné pour une défaite de sept verges au deuxième essai, les forçant à se contenter d’un panier. Menés 14-3 au troisième quart, ils sont arrivés au 19 des Bucs, mais Taysom Hill a été limogé dès le premier essai et après deux courtes passes, ils se sont de nouveau contentés de trois.

Après la défaite de dimanche, on a demandé à Allen s’il était surpris par les difficultés offensives, compte tenu de l’optimisme entourant l’ajout de Carr pendant l’intersaison.

« Je ne sais pas si je dirais que je suis surpris », a-t-il déclaré. « Je pense que nous savions tous que ce serait un petit travail en cours. Je suis un peu inquiet que cela n’ait pas été meilleur qu’il ne l’a été. Il doit s’améliorer, et c’est notre travail d’y remédier. »

Au cours de leurs 10 derniers matchs, les Saints n’ont marqué en moyenne que 14,3 points par match – seuls les Jets, avec 12,8, ont marqué moins. Et pourtant, le calendrier à venir pourrait aider les Saints à s’aider eux-mêmes, car leurs six prochains matchs sont des matchs hors division contre des équipes toutes à 0,500 ou pire, un total de 8-16 et aucun d’entre eux ne se classe dans le top 10 des marqueurs défensifs.

En théorie, la blessure à l’épaule de Carr devrait s’améliorer et Kamara peut être plus productif à mesure qu’il retrouve le rythme après sa suspension de trois matchs. Les porteurs de ballon Jamaal Williams et la recrue Kendre Miller ont également raté plusieurs matchs en raison de blessures. La ligne offensive, qui a fait face à des blessures, a accordé 15 sacs, soit le sixième plus grand nombre de la ligue, et la talentueuse salle des bouts serrés de l’équipe n’a représenté qu’un total de 13 attrapés pour 104 verges. Carr a déclaré qu’il était urgent de s’améliorer rapidement.

« Nous devons simplement jouer de manière constante en ce moment », a déclaré Carr après la défaite. « C’est trop incohérent en ce qui concerne le standard que nous nous sommes fixé. L’incohérence ne vous rapportera pas beaucoup de victoires dans cette ligue, surtout contre une bonne équipe comme celle-là. Nous devons bien faire les choses, et maintenant. Oui, il y a beaucoup de football à venir. Oui, il y a beaucoup de matchs. Notre concentration est maintenant. Nous devons y remédier maintenant. «

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant le Boucaniers, Faucons, Panthères et Saints. Il en est à sa 10e saison et couvre les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .