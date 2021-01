DENVER: Darren Waller a attrapé la passe de conversion de 2 points de Derek Carr avec 24 secondes à jouer dimanche, et les Raiders de Las Vegas se sont ralliés pour battre les Broncos de Denver 32-31 malgré quatre revirements.

Les Broncos (5-11) ont atteint la ligne des 45 verges de Las Vegas avec 9 secondes à jouer et l’essai au panier de 63 verges de Brandon McManus a été bloqué par Maxx Crosby, qui a également bloqué la tentative record de 70 verges de McManus lors du dernier match. de la première moitié.

La course de 1 verge de Josh Jacobs a couronné un entraînement de sept jeux et 77 verges pour les Raiders (8-8), qui ont mis fin à une séquence de neuf matchs perdus en finale de la saison, et pour la deuxième année consécutive, Jon Gruden est allé pour 2 et la victoire au lieu d’une égalité.

L’année dernière, la passe frappée de Shelby Harris a préservé la victoire 16-15 de Denver, mais Harris n’était pas là cette fois, après être allé en IR la semaine dernière avec une blessure au genou.

Après le match, il y a eu une brève bagarre près de la ligne de touche des Broncos qui s’est rapidement rompue.

La recrue Jerry Jeudy a rebondi après une performance de cinq chutes la semaine dernière avec un touché de 92 verges de Drew Lock avec 6:29 à jouer pour mettre les Broncos devant 31-24.

Cela est venu une semaine après qu’il ait perdu cinq passes, dont une dans la zone des buts et une autre qui aurait pu être remportée par le TD gagnant dans la dernière minute de la défaite de Denvers contre les Chargers.

Denver, qui est entré dans la journée avec seulement une douzaine de plats à emporter, a forcé quatre revirements, dont trois en cinq claquements en seconde période, les aidant à surmonter un déficit de 17-10 à la mi-temps.

Les Broncos, dont le différentiel de chiffre d’affaires de moins 16 cette saison était de loin le pire de la NFL, ont obtenu leur premier résultat en un mois lorsque le demi de coin recrue Michael Ojemudia a forcé son troisième échappé de la saison, frappant le ballon des bras de Wallers.

Kareem Jackson a récupéré pour Denver au Las Vegas 39, mais les Broncos n’ont gagné que 2 verges et ont envoyé McManus pour un panier de 56 verges, qui a navigué largement à gauche.

Carr a profité de la faute de McManus en frappant Waller avec une passe de touché de 28 verges sur la sécurité Will Parks, égalant le match à 10.

L’entraîneur des Broncos, Vic Fangio, a remporté le quatrième et un 1 sur le prochain trajet de Denvers plutôt que d’envoyer McManus pour un essai de 57 verges, mais Lamarcus Joyner a cassé la passe de Carrs à Tyree Cleveland.

Avec 3 secondes à jouer dans la demie, McManus a tenté un record de la NFL à 70 verges, mais le coup de pied bas a été bloqué par Crosby.

McManus a lancé un coup de pied de 22 verges lorsque le premier entraînement des Broncos a calé au Las Vegas 4, laissant Denver sans touché lors de ses 16 premiers entraînements cette saison. Les Raiders ont répondu avec Daniel Carlsons 33 verges.

Lock a mis Denver devant 10-3 avec un tirage au sort de 1 verge à l’ailier serré Troy Fumagalli.

LAUDING PETIT

Les Broncos ont honoré le Hall of Famer Floyd The Franchise ”Little avec un moment de silence. Little est mort vendredi après une longue bataille contre le cancer.

BLESSURES:

Raiders: CB Trayvon Mullen (épaule) s’est blessé en première mi-temps.

Broncos: WR Tim Patrick est parti avec une blessure au pied après avoir attrapé une passe de 29 verges au premier quart. À la mi-temps, les Broncos jouaient avec les deux gardes de réserve après la sortie de RG Graham Glasgow (épaule) et LG Dalton Risner (cheville).

SUIVANT:

Raiders: Décisions sur qui sera le nouveau coordinateur défensif, s’il faut re-signer WR Nelson Agholor après sa grande saison sur un contrat de 1 million de dollars ou chercher quelqu’un d’autre et s’il faut ramener Trent Brown à 14 millions de dollars après qu’il soit disponible à moins de la moitié du temps au cours des deux dernières saisons.

Broncos: Décisions sur la question de savoir si Lock est leur gars à l’approche de 2021, d’exercer ou non l’année d’option Von Millers à 22,225 millions de dollars et de gagner beaucoup d’argent pour garder deux autres piliers défensifs dans S Justin Simmons et DE Shelby Harris.

___

Suivez Arnie Melendrez Stapleton sur Twitter: http://twitter.com/arniestapleton

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL